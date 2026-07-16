Aktien New York Ausblick: Techwerte deutlich unter Druck - Nahost-Unsicherheit

NEW YORK (dpa-AFX) - Der Nasdaq 100 dürfte seine zur Wochenmitte erlittenen Verluste deutlich ausweiten. Knapp eine Stunde vor Handelsbeginn am Donnerstag taxierte der Broker IG den technologielastigen und konjunktursensiblen Index 1,1 Prozent tiefer bei 29.189 Punkten.

Aktuell agierten die Anleger vorsichtig, hieß es am Markt. Sie wägten ab, ob die Unternehmensgewinne wohl die jüngsten Fortschritte im Bereich der Künstlichen Intelligenz rechtfertigten. Zudem herrsche Unsicherheit wegen der Lage im Nahen Osten.

Nach den neuen Angriffen und Drohungen der USA gegen den Iran scheint eine diplomatische Lösung erneut in weite Ferne gerückt zu sein. Das US-Militär startete am Mittwoch gleich zwei Angriffswellen und attackierte zudem ein Schiff, das gegen die Blockade iranischer Häfen verstoßen haben soll. Zudem soll der Iran informierten Kreisen zufolge von der jemenitischen Huthi-Bewegung Unterstützung für eine Sperrung der Ölroute durch das Rote Meer für den Fall erbeten haben, dass die Vereinigten Staaten wie schon angedroht Angriffe auf die iranische Energieinfrastruktur starten.

Der Dow Jones Industrial wird von IG unverändert erwartet. Der Leitindex war am Mittwoch noch moderat gestiegen.

Gestürzt wird er von einem Kurssprung der Aktien von Unitedhealth im vorbörslichen Handel in Höhe von sieben Prozent. Der größte US-Krankenversicherer kommt nach seinem Krisenjahr 2025 besser aus dem Tief als gedacht. Angesichts überraschend guter Geschäfte im zweiten Quartal hob Konzernchef Stephen Hemsley die Ziele für 2026 ein weiteres Mal an.

Für die Anteilscheine von United Airlines ging es um gut drei Prozent nach unten. Die Fluggesellschaft hatte mit ihrem bereinigten Gewinnausblick enttäuscht.

Der Triebwerkhersteller GE Aerospace hatte zwar gute Zahlen präsentiert und seine Gewinnprognose erhöht, trotzdem fielen die Papiere um ebenfalls mehr als drei Prozent. Anleger hätten sich wohl ein ehrgeizigeres Ziel erhofft, schrieb Analyst Gautam Khanna von TD Cowen.

Unter den Technologiewerten büßten die in den USA gehandelten TSMC-Anteile , sogenannte Hinterlegungsscheine (ADRs) der Papiere an der Börse in Taipeh, mehr als vier Prozent ein, obwohl der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger Investitionsziel und Umsatzprognose erhöht hatte. Die Papiere waren aber bereits im Zuge des KI-Booms sehr gut gelaufen.

Auch eine Übernahme bewegte die Anleger: Der Pharmakonzern Eli Lilly will den Psychopharmaka-Experten Ataibeckley kaufen. Dessen Papiere schnellten um mehr als ein Drittel die Höhe. Für Eli Lilly ging es um 0,5 Prozent nach oben./la/he