Alabali Radovan: Zwei-Staaten-Lösung in Nahost in weiter Ferne

Berlin, 16. ⁠Jul (Reuters) - Entwicklungsministerin Reem Alabali Radovan sieht eine Zwei-Staaten-Lösung im Nahost-Konflikt in weiter Ferne, hält sie aber weiterhin für den einzig gangbaren Weg. "Wir sind heute weiter von einer Zwei-Staaten-Lösung entfernt als wahrscheinlich je zuvor. Trotzdem dürfen wir diese Perspektive nicht ‌aufgeben", sagte die SPD-Politikerin in einem am Donnerstag veröffentlichten Interview der Nachrichtenagentur Reuters. "Das wäre aus meiner Sicht absolut fatal und wäre der Nährboden für ⁠Extremisten auf ⁠allen Seiten."

Alabali Radovan forderte mehr Druck auf die israelische Regierung wegen der zunehmenden Gewalt jüdischer Siedler im Westjordanland. "Sie ist extrem brutal und faktisch werden Annexionen immer weiter vorangetrieben", sagte sie. "Deshalb müssen wir den Dialog mit der israelischen Regierung fortsetzen und zugleich innerhalb der Bundesregierung und der Europäischen Union ‌auf eine gemeinsame Haltung hinarbeiten."

Mit Blick auf den ‌Gazastreifen sagte die Ministerin: "Die Entwaffnung der Hamas ist eine der zentralen Voraussetzungen, um einen nachhaltigen Wiederaufbau überhaupt zu ermöglichen." Über den Weg dorthin gebe es unter den ⁠internationalen Partnern jedoch unterschiedliche Vorstellungen. Langfristig müsse aber die Palästinensische Autonomiebehörde die Verantwortung ‌für Gaza übernehmen. "Wir wollen, dass die ⁠Palästinensischen Gebiete im Sinne einer verhandelten Zwei-Staaten-Lösung künftig von einer gemeinsamen legitimen Stelle verwaltet werden.

Unter Vermittlung der USA haben sich Israel und die Hamas auf einen Friedensplan für den palästinensischen Küstenstreifen verständigt, der ‌in einer ersten Phase eine Waffenruhe ⁠brachte, die allerdings nach wie vor ⁠brüchig ist. In der zweiten Phase soll mit den Aufbauarbeiten im Gazastreifen begonnen werden. Zudem soll eine palästinensische Übergangsregierung aus Experten die weitere Entwicklung gestalten. Bislang weigert sich aber die Hamas, ihre Waffen abzugeben und die Macht zu übertragen.

Alabali Radovan verwies darauf, dass bei der jüngsten Geberkonferenz für den Gazastreifen Anfang der Woche in Brüssel Zusagen über rund 900 Millionen Euro für Sofortmaßnahmen zusammengekommen seien. Dies sei ein "wichtiges Signal". Sie habe ⁠zudem im Gespräch mit dem zugeschalteten US-Sondergesandten Jared Kushner die europäische Position erläutert.

(Bericht von Alexander Ratz, Andreas RinkeRedigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich ‌an berlin.newsroom@tr.com)