ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Delivery Hero auf 'Buy' - Ziel 42,50 Euro

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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Delivery Hero angesichts Offerte des US-Fahrdienstvermittlers und Lieferdienstes Uber auf "Buy" mit einem Kursziel von 42,50 Euro belassen. Das Einschalten des Finanzinvestors SSW Partners, um den kartellrechtlichen Bedenken zuvorzukommen, könnte sich als erfolgreich erweisen, schrieb Giles Thorne in einer am Donnerstag vorliegenden Schnelleinschätzung. Insgesamt sieht der Experte kaum Spielraum für die Aktionäre, einen höheren Übernahmepreis durchzusetzen, und auch kaum Chancen, dass ein Gegenbieter auftaucht./la/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 02:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 02:49 / ET

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