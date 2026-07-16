ANALYSE-FLASH: Jefferies belässt Vinci auf 'Buy' - Ziel 142 Euro
dpa-AFX · Uhr
Thema: Infrastruktur
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci auf "Buy" mit einem Kursziel von 142 Euro belassen. Das Verkehrsaufkommen an den vom Infrastrukturkonzern betriebenen Flughäfen sei im Juni mit minus 2,6 Prozent schwach ausgefallen, schrieb Graham Hunt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Im Mai habe es noch ein Plus von 0,1 Prozent gegeben./rob/edh/he
Veröffentlichung der Original-Studie: 16.07.2026 / 13:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 13:24 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
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