ANALYSE-FLASH: RBC hebt Richemont auf 'Outperform' - Ziel 220 Franken

dpa-AFX · Uhr
Thema: Luxusgüter
Artikel teilen:

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat Richemont nach Quartalszahlen von "Sector Perform" auf "Outperform" hochgestuft und das Kursziel von 200 auf 220 Franken angehoben. Diese seien beeindruckend gewesen, schrieb Piral Dadhania am Donnerstag. Die Stärke des Juwelengeschäfts, die Erholung im Uhrensegment und das operative Vorankommen insgesamt könne man nicht ignorieren, deshalb die Hochstufung der Aktie. Das Wachstumspotenzial in Relation zu "weichen" Luxusgüterherstellern könne weiter Fahrt aufnehmen./rob/bek/la

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 21:21 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 16.07.2026 / 00:45 / EDT

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
Euro/Schweizer Franken
Richemont

Das könnte dich auch interessieren

Schmuck- und Uhrenkonzern
Lust auf Schmuck beflügelt Richemont - Aktie auf Rekordhochgestern, 12:11 Uhr · dpa-AFX
Lust auf Schmuck beflügelt Richemont - Aktie auf Rekordhoch
Weitere Artikel
Plus-Analysen
83 Prozent Kursverlust seit 2021
Neuer Übernahmeversuch: Die Gründe hinter Paypals Absturzgestern, 10:08 Uhr · onvista
Trendwende beim Pharmakonzern
So viel Potenzial hat die Novo-Nordisk-Aktie jetzt noch14. Juli · onvista
Martin Goersch zu Aktien, Gold und Krypto
KI-Superzyklus oder Blase? Meine Erwartungen fürs zweite Halbjahr13. Juli · onvista
Alle Plus-Analysen