ANALYSE-FLASH: RBC hebt Ziel für Airbus auf 215 Euro - 'Outperform'

dpa-AFX · Uhr
Thema: Rüstung
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NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die kanadische Bank RBC hat das Kursziel für Airbus nach Auslieferungszahlen für das zweite Jahresviertel von 200 auf 215 Euro angehoben und die Einstufung auf "Outperform" belassen. Diese seien stark ausgefallen, schrieb Ken Herbert in einer am Donnerstag vorliegenden Nachbetrachtung. Der Flugzeugbauer sollte auch dementsprechend starke Quartalszahlen präsentieren./rob/la/bek

Veröffentlichung der Original-Studie: 15.07.2026 / 20:32 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.07.2026 / 20:32 / EDT

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