APA ots news: UNIQA: Erstes Dental Partner Center startet in Wien

Die Partnerschaft mit dem Zahnarztzentrum H4O Dental Life Center ermöglicht rasche Termine und digitale Services für umfassende zahnmedizinische Leistungen unter einem Dach. Wien (APA-ots) - Als größte private Krankenversicherung in Österreich baut UNIQA ihr Gesundheitsangebot weiter aus und ergänzt ihr Netzwerk erstmals um ein spezialisiertes Dental Partner Center. Partner ist das H4O Dental Life Center, das Ende 2025 ein modernes Zahnarztzentrum in Wien- Floridsdorf eröffnet hat. "Mit dem ersten Dental Partner Center erweitern wir unser Gesundheitsnetzwerk gezielt um den Bereich Zahngesundheit. Unser Anspruch ist es, unseren Kundinnen und Kunden den Zugang zu hochwertiger zahnmedizinischer Versorgung so einfach, transparent und qualitativ hochwertig wie möglich zu gestalten." , erläutert Hans Aubauer, Leiter der Krankenversicherung bei der UNIQA Insurance Group AG . Integration in das UNIQA Gesundheitsnetzwerk Im Rahmen der Kooperation ist das Dental Partner Center in die LARA Partnersuche von UNIQA integriert und ermöglicht eine einfache Online-Terminbuchung. Die langen Öffnungszeiten kommen auch Berufstätigen, Familien und Patient:innen mit eingeschränkter zeitlicher Flexibilität entgegen. Damit wird der Zugang zu zahnmedizinischen Leistungen für UNIQA Kund:innen zusätzlich erleichtert. Die Partnerschaft ist Teil der kontinuierlichen Erweiterung des UNIQA Gesundheitsnetzwerks, das bereits über 30 Medical Partner Center in ganz Österreich und weitere spezialisierte Angebote umfasst. "Unser Ziel ist es, unsere Kundinnen und Kunden entlang der gesamten Versorgungskette bestmöglich zu begleiten - von Prävention bis zur spezialisierten Behandlung. Das Dental Partner Center ist ein wichtiger nächster Schritt in dieser Entwicklung." , so Aubauer. Umfassende Zahnmedizin an einem Ort Das H4O Dental Life Center unter der Leitung von Gründer und CEO Dr. Bernd Bartosek bietet ein breites Spektrum an zahnmedizinischen Leistungen - inklusive Kieferorthopädie und Chirurgie. Der Fokus liegt auf einer ganzheitlichen Betreuung von Vorsorge über Diagnostik bis zur Behandlung. Durch die Bündelung der verschiedenen Leistungen an einem Standort profitieren Patient:innen von einer strukturierten und effizienten Versorgung. Kurze Wartezeiten und rasche Terminvergabe stehen ebenso im Vordergrund wie eine hohe Behandlungsqualität. Moderne Services und transparente Abläufe Neben der medizinischen Qualität legen UNIQA und das Dental Partner Center großen Wert auf Service und Transparenz. Digitale Services unterstützen die Patient:innen entlang des gesamten Behandlungsprozesses - von der Terminvereinbarung bis zur Abrechnung. Eine klare Trennung zwischen Kassen- und Privatleistungen sorgt für nachvollziehbare Abläufe und Kostentransparenz. Gleichzeitig werden laufend Möglichkeiten geprüft, die Prozesse - etwa durch digitale Schnittstellen - für Kund:innen weiter zu vereinfachen. UNIQA Dental Partner Center | H4O Dental Life Center Pius-Parsch-Platz 6A 1210 Wien Krankenkassen: Alle & Privat Öffnungszeiten: Mo-Do 07.00 - 20.00 Uhr sowie Fr 07.00 - 18.00 Uhr Bildunterschrift (v.l.n.r.) : Hans Aubauer (Leiter der Krankenversicherung bei UNIQA), Verena Prenner (UNIQA HealthService), Dr. Bernd Bartosek (Gründer und CEO des H4O Dental Life Center), Sabina Rutar (COO H4O Dental Life Center) und Michael Fuchs (GF UNIQA HealthService) freuen sich über die innovative Partnerschaft. UNIQA Group Die UNIQA Group ist eine der führenden Versicherungsgesellschaften in ihren beiden Kernmärkten Österreich sowie Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 21.000 Mitarbeiter:innen und exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 18 Millionen Kund:innen. In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist UNIQA in elf Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group. Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at Rückfragehinweis: UNIQA Insurance Group AG Mag. Natascha A. Smole Telefon: +43 664 88827382 E-Mail: natascha.smole@uniqa.at *** OTS-ORIGINALTEXT PRESSEAUSSENDUNG UNTER AUSSCHLIESSLICHER INHALTLICHER VERANTWORTUNG DES AUSSENDERS - WWW.OTS.AT *** OTS0058 2026-07-16/11:27