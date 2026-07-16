APA ots news: UNIQA: Erstes Dental Partner Center startet in Wien

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    Die Partnerschaft mit dem Zahnarztzentrum H4O Dental Life  
Center ermöglicht rasche Termine und digitale Services für 
umfassende zahnmedizinische Leistungen unter einem Dach. 

Wien (APA-ots) - Als größte private Krankenversicherung in Österreich  
baut UNIQA ihr 
Gesundheitsangebot weiter aus und ergänzt ihr Netzwerk erstmals um 
ein spezialisiertes Dental Partner Center. Partner ist das H4O Dental 
Life Center, das Ende 2025 ein modernes Zahnarztzentrum in Wien- 
Floridsdorf eröffnet hat. 

"Mit dem ersten Dental Partner Center erweitern wir unser 
Gesundheitsnetzwerk gezielt um den Bereich Zahngesundheit. Unser 
Anspruch ist es, unseren Kundinnen und Kunden den Zugang zu 
hochwertiger zahnmedizinischer Versorgung so einfach, transparent und 
qualitativ hochwertig wie möglich zu gestalten." , erläutert Hans 
Aubauer, Leiter der Krankenversicherung bei der UNIQA Insurance Group 
AG . 

Integration in das UNIQA Gesundheitsnetzwerk 

Im Rahmen der Kooperation ist das Dental Partner Center in die 
LARA Partnersuche von UNIQA integriert und ermöglicht eine einfache 
Online-Terminbuchung. Die langen Öffnungszeiten kommen auch 
Berufstätigen, Familien und Patient:innen mit eingeschränkter 
zeitlicher Flexibilität entgegen. Damit wird der Zugang zu 
zahnmedizinischen Leistungen für UNIQA Kund:innen zusätzlich 
erleichtert. 

Die Partnerschaft ist Teil der kontinuierlichen Erweiterung des 
UNIQA Gesundheitsnetzwerks, das bereits über 30 Medical Partner 
Center in ganz Österreich und weitere spezialisierte Angebote 
umfasst. "Unser Ziel ist es, unsere Kundinnen und Kunden entlang der 
gesamten Versorgungskette bestmöglich zu begleiten - von Prävention 
bis zur spezialisierten Behandlung. Das Dental Partner Center ist ein 
wichtiger nächster Schritt in dieser Entwicklung." , so Aubauer. 

Umfassende Zahnmedizin an einem Ort 

Das H4O Dental Life Center unter der Leitung von Gründer und CEO 
Dr. Bernd Bartosek bietet ein breites Spektrum an zahnmedizinischen 
Leistungen - inklusive Kieferorthopädie und Chirurgie. Der Fokus 
liegt auf einer ganzheitlichen Betreuung von Vorsorge über Diagnostik 
bis zur Behandlung. 

Durch die Bündelung der verschiedenen Leistungen an einem 
Standort profitieren Patient:innen von einer strukturierten und 
effizienten Versorgung. Kurze Wartezeiten und rasche Terminvergabe 
stehen ebenso im Vordergrund wie eine hohe Behandlungsqualität. 

Moderne Services und transparente Abläufe 

Neben der medizinischen Qualität legen UNIQA und das Dental 
Partner Center großen Wert auf Service und Transparenz. Digitale 
Services unterstützen die Patient:innen entlang des gesamten 
Behandlungsprozesses - von der Terminvereinbarung bis zur Abrechnung. 

Eine klare Trennung zwischen Kassen- und Privatleistungen sorgt 
für nachvollziehbare Abläufe und Kostentransparenz. Gleichzeitig 
werden laufend Möglichkeiten geprüft, die Prozesse - etwa durch 
digitale Schnittstellen - für Kund:innen weiter zu vereinfachen. 

UNIQA Dental Partner Center | H4O Dental Life Center 
Pius-Parsch-Platz 6A 
1210 Wien 

Krankenkassen: Alle & Privat 
Öffnungszeiten: Mo-Do 07.00 - 20.00 Uhr sowie Fr 07.00 - 18.00 Uhr 

Bildunterschrift (v.l.n.r.) : Hans Aubauer (Leiter der 
Krankenversicherung bei UNIQA), Verena Prenner (UNIQA HealthService), 
Dr. Bernd Bartosek (Gründer und CEO des H4O Dental Life Center), 
Sabina Rutar (COO H4O Dental Life Center) und Michael Fuchs (GF UNIQA 
HealthService) freuen sich über die innovative Partnerschaft. 

UNIQA Group 

Die UNIQA Group ist eine der führenden 
Versicherungsgesellschaften in ihren beiden Kernmärkten Österreich 
sowie Zentral- und Osteuropa (CEE). Rund 21.000 Mitarbeiter:innen und 
exklusive Vertriebspartner:innen betreuen in 14 Ländern mehr als 18 
Millionen Kund:innen. 

In Österreich ist UNIQA mit einem Marktanteil von rund 21 Prozent 
die zweitgrößte Versicherungsgruppe. In der Wachstumsregion CEE ist 
UNIQA in elf Märkten vertreten: Bosnien und Herzegowina, Bulgarien, 
Kroatien, Montenegro, Polen, Rumänien, Serbien, Slowakei, Tschechien, 
Ukraine und Ungarn. Darüber hinaus zählen auch Versicherungen in der 
Schweiz und Liechtenstein zur UNIQA Group. 

Bild(er) zu dieser Aussendung finden Sie unter http://bild.ots.at 

Rückfragehinweis: 
   UNIQA Insurance Group AG 
   Mag. Natascha A. Smole 
   Telefon: +43 664 88827382 
   E-Mail: natascha.smole@uniqa.at 

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