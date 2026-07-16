Apple: Wieso mir die Aktie trotz KI-Fantasie zu teuer ist

Was bewegt die Aktie?

Apple prüft offenbar Übernahmen im Bereich Chip-Startups. Das Unternehmen sucht damit Technologie und Know-how, um die eigene Position bei leistungsfähigen KI-Chips zu stärken. Anleger warten seit längerem auf einen klareren Wechsel in der KI-Strategie.

Die Aktie sprang um rund vier Prozent an. Der Markt feiert die mögliche Stärkung der KI-Strategie, obwohl Apple lange für geringe Investitionen in diesem Bereich geschätzt wurde. Genau diese Wendung macht die Reaktion schwer einzuordnen.

Fundamental bleibt die Bewertung anspruchsvoll. Apple wird mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von rund 36 auf Basis der erwarteten Gewinne der nächsten zwölf Monate bewertet. Das liegt deutlich über den Bewertungen von Micron, Nvidia und Taiwan Semiconductor, obwohl deren Wachstumsraten höher ausfallen.

Charttechnik

Der Aufwärtstrend ist intakt. Aus der Bewegung von rund 318 auf 275 Dollar lässt sich ein mögliches nächstes Anlaufniveau im Bereich 360 bis 365 Dollar ableiten.

Einschätzung

Der Trend spricht weiter für Apple. Die Bewertung läuft aber mit dem Aktienhoch auf neue Bewertungshochs. Deshalb bleibt die Aktie trotz KI-Fantasie zu teuer.