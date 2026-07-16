Was bewegt die Aktie?

ASML plant offenbar Preiserhöhungen für Lithografieanlagen. Das kann ausgleichen, dass der Kapazitätsausbau im Jahr 2027 schwächer ausfallen könnte als viele Analysten erwartet hatten. Für 2028 stellt das Unternehmen dagegen ein deutliches Ergebnispotenzial in Aussicht.

Die Aktie startete nach den Zahlen mit mehr als sieben Prozent Gewinn. Im Tagesverlauf wurden diese Gewinne komplett verkauft, am Ende lag die Aktie sogar im Minus. Das passt nicht zu den starken Zahlen, aber es zeigt: Gute Nachrichten reichen im aktuellen Halbleiterumfeld nicht automatisch für steigende Kurse.

Analysten reagierten dennoch positiv. LBBW stufte ASML von Halten auf Kaufen hoch und erhöhte das Kursziel von 1.330 auf 1.900 Euro. Weitere neue Kursziele reichen bis 2.500 Euro. Beim genannten Kurs von rund 1.556 Euro ergibt sich daraus je nach Ziel ein Potenzial von etwa 35 bis 60 Prozent.

Einschätzung

Fundamental sprechen die Zahlen weiter für ASML. Die breite Serie an Kurszielanhebungen bestätigt den starken Ausblick. Kurzfristig stört aber die Marktreaktion: Wenn sehr gute Nachrichten so deutlich verkauft werden, bleibt das Timing anspruchsvoll.