Blackrock: Wieso neue Hochs wieder möglich sind

Was bewegt die Aktie?

Blackrock erzielte einen Gewinn je Aktie von 13,91 Dollar. Das entspricht einem Anstieg um 15 Prozent. Der Umsatz legte um 31 Prozent auf 7,08 Milliarden Dollar zu und lag über der Erwartung von 6,84 Milliarden Dollar.

Das verwaltete Vermögen erreichte 15,3 Billionen Dollar. Erwartet waren 15 Billionen Dollar. Steigende Märkte helfen dieser Kennzahl, doch BlackRock profitiert zusätzlich von starken Mittelzuflüssen. In den vergangenen zwölf Monaten flossen netto 868 Milliarden Dollar zu.

Die Nachfrage reicht von Aktien und ETFs bis zu Private Markets und gemanagten Anleihen. Zudem kaufte Blackrock eigene Aktien im Wert von 450 Millionen Dollar zurück. Das stützt den Kurs zusätzlich.

Charttechnik

Die Aktie sprang mit einem Gap über den gleitenden 50-Tage-Durchschnitt. Der nächste wichtige Punkt liegt am alten Hoch und an einer fallenden Trendlinie. Gelingt der Ausbruch, rückt zunächst der Bereich um 1.220 Dollar in den Fokus. Auf längere Sicht erscheinen neue Hochs bis knapp 1.500 Dollar möglich.

Einschätzung

Mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von rund 18,7 liegt Blackrock unter dem Schnitt der vergangenen Jahre. Die operative Entwicklung ist stark genug, um höhere Kurse zu rechtfertigen.