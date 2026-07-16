Britische Wirtschaft wächst im Mai leicht - Industrieproduktion sinkt
dpa-AFX · Uhr
LONDON (dpa-AFX) - Die britische Wirtschaft ist im Mai etwas gewachsen. Das Bruttoinlandsprodukt stieg im Monatsvergleich um 0,1 Prozent, wie das Statistikamt ONS am Donnerstag in London mitteilte. Analysten hatten nach einem leichten Rückgang im April mit einer Stagnation der zweitgrößten Volkswirtschaft Europas gerechnet.
Im Unterschied zu anderen Volkswirtschaften wie Deutschland werden in Großbritannien auch monatliche Wachstumsdaten veröffentlicht.
Die Industrieproduktion des Landes sank im Mai um ein halbes Prozent und damit deutlicher als von Experten ohnehin schon befürchtet./mis/stk
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