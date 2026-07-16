Chefin von Brussels Airlines wechselt in BMW-Vorstand

Frankfurt, ⁠16. Jul (Reuters) - Der Autobauer BMW besetzt sein Personalressort neu und holt dafür eine Managerin aus der Luftfahrtbranche. Die bisherige Chefin der Lufthansa-Tochter Brussels ‌Airlines, Dorothea von Boxberg, wird zum 1. September Personalvorständin, wie der Dax-Konzern am Donnerstag ⁠mitteilte. Die ⁠52-Jährige folgt auf Ilka Horstmeier, die einvernehmlich ausscheide. BMW steht unter dem Druck der Krise am Automarkt erstmals seit langem vor größerem Stellenabbau. Vorstandschef Milan Nedeljković sprach von ‌neuen Herausforderungen, die eine konsequente ‌Anpassung der Strukturen erforderten.

Von Boxberg bringe viel Erfahrung in Transformationsprozessen sowie einen Blick von außen ⁠auf die Automobilindustrie mit, ergänzte BMW-Aufsichtsratschef Nicolas Peter. ‌Zudem passe sie ⁠mit ihrem technischen Hintergrund sehr gut zum Münchner Konzern. Vor ihrem Wechsel nach Brüssel vor drei Jahren führte von Boxberg ‌die Frachtfluggesellschaft Lufthansa ⁠Cargo.

Neue Chefin von Brussels Airlines ⁠wird nach einer Mitteilung der Lufthansa Lorenza Maggio (48), zuletzt Strategiechefin der italienischen Lufthansa-Tochter ITA Airways. Karriere machte sie aber nicht bei der ITA-Vorgängerin Alitalia, sondern in der Lufthansa-Gruppe als regionale Vertriebsmanagerin für die Netzwerk-Airlines und zuvor beim Ferienflieger Eurowings.

(Bericht von Ilona ⁠Wissenbach. Redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an die Redaktionsleitung unter ‌frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com)