Chemieindustrie verlagert Investitionen - "Existenzielle Krise"

Frankfurt, 16. Jul (Reuters) - ⁠Die deutsche Chemie- und Pharmaindustrie verlagert wegen hoher Standortkosten und politischer Unsicherheiten ihre Investitionen zunehmend ins Ausland. "Unsere Industrie hat nicht mit einer konjunkturellen Welle zu kämpfen, sondern mit einer existenziellen Krise", sagte der Präsident des Branchenverbands VCI, Markus Steilemann, am Donnerstag in Frankfurt. Fast jedes zweite Unternehmen (45 Prozent) plant laut einer aktuellen VCI-Mitgliederumfrage, seine ‌Investitionen im Inland zu kürzen, während 40 Prozent ihre Ausgaben im Ausland erhöhen wollen. Ein ähnliches Bild zeigt sich bei Forschung und Entwicklung. Auch das operative Geschäft bleibt schwach: Im ersten Halbjahr sank ⁠die Produktion im ⁠Vergleich zum Vorjahreszeitraum um drei Prozent, der Umsatz fiel um ein Prozent auf 106 Milliarden Euro.

Der Anstieg des Inlandsumsatzes um zwei Prozent sei vor allem auf Sondereffekte zurückzuführen, sagte Steilemann. So hätten Kunden wegen der zeitweisen Sperrung der Straße von Hormus aus Sorge vor Versorgungsengpässen ihre Lager aufgefüllt. Zudem habe der Wettbewerbsdruck aus Asien vorübergehend nachgelassen. Steilemann warnte, dass dies lediglich eine "Sonderkonjunktur" sei. Sobald die Vorratskäufe endeten und ‌sich die Lieferketten anpassten, treffe ein erhöhtes Angebot wieder auf ‌eine extrem schwache Nachfrage. "Wir erleben nur eine Atempause, keine Trendwende." Für das Gesamtjahr rechnet der Verband mit einem weiteren Produktionsrückgang von 1,5 Prozent.

Besorgt zeigte sich der VCI über die strukturelle Schwäche des Standorts Deutschland. Mit produktiven Nettoinvestitionen von ⁠0,2 Prozent der Wirtschaftsleistung bilde die Bundesrepublik im internationalen Vergleich das Schlusslicht. Während Großkonzerne diese Nachteile durch ‌Investitionen in asiatische Wachstumsmärkte ausgleichen könnten, fehle den kleineren ⁠Firmen dazu das Geld. "Der Mittelstand stirbt leise", sagte Steilemann. Als größtes Investitionshemmnis nannten 86 Prozent der Unternehmen die hohen Kosten, dicht gefolgt von der Energie- und Klimapolitik. Die anhaltende Schwäche schlägt sich auch auf dem Arbeitsmarkt nieder: Die Zahl der Beschäftigten in der Branche sank um ‌ein Prozent auf 471.500. Chemiekonzerne wie BASF, Lanxess und ⁠Evonik streichen Tausende Stellen.

Der VCI-Umfrage zufolge beklagen 83 ⁠Prozent der Unternehmen, dass die Risiken einer Deindustrialisierung nicht ausreichend ernst genommen würden. Steilemann bezeichnete das jüngste Reformpaket der schwarz-roten Bundesregierung zwar als ersten ernsthaften Versuch, regulatorische Fesseln zu lösen. Dieser Kurs müsse nun jedoch konsequent fortgesetzt werden. Nötig seien wettbewerbsfähige Unternehmenssteuern, niedrigere Arbeitskosten und ein konsequenter Bürokratieabbau.

Scharfe Kritik übte Steilemann an der geplanten Reform des europäischen Emissionshandels (ETS), zu der die EU-Kommission am Freitag in Brüssel ihre Pläne vorstellen will. Eine weitere Verschärfung und die Kürzung von Gratiszertifikaten sei der falsche Weg, da der Industrie die zugesagten Voraussetzungen wie billiger Grünstrom und Wasserstoff fehlten. Ein zu strenger Emissionshandel ⁠schütze nicht das Klima, warnte Steilemann. Er treibe "keine Emissionen aus Europa, sondern Investitionen."

(Bericht von Patricia Weiß, redigiert von Olaf Brenner. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)