Chipfertiger TSMC hebt Umsatzprognose an - Investitionsziel erhöht

dpa-AFX · Uhr
Thema: KI
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HSINCHU (dpa-AFX) - Der taiwanesische Chiphersteller TSMC hat die Umsatzprognose für das laufende Jahr wegen des anhaltenden KI-Booms erhöht. Zudem will der Konzern mehr investieren als bislang angekündigt. In diesem Jahr will TSMC 60 bis 64 Milliarden US-Dollar in neue Anlagen und Technologien stecken. Damit wurde die Spanne für das Investitionsziel um acht Milliarden Dollar erhöht. Experten werten dies als Vertrauensbeweis und Beleg für eine weiter hohe Chipnachfrage infolge des Aufbaus von KI-Infrastruktur. Beim Umsatz werde in US-Dollar gemessen jetzt ein Anstieg von etwas mehr als 40 Prozent angepeilt, teilte der weltgrößte Chip-Auftragsfertiger am Donnerstag in Hsinchu mit. Bislang hatte TSMC ein Plus von mehr als 30 Prozent in Aussicht gestellt./zb/mis

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