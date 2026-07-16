Dax-Anleger nervös - Nahost und Bilanzen im Fokus

Reuters · Uhr
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Frankfurt, 16. ⁠Jul (Reuters) - Der Dax hat am Donnerstag seinen Abwärtskurs fortgesetzt. Der deutsche Leitindex notierte zur Eröffnung kaum verändert bei 25.018,95 Punkten. Danach drehte er ins Minus und ‌gab rund ein halbes Prozent auf 24.934 Zähler nach.

"Die Luft im Dax ist raus, solange nicht ⁠mehr Klarheit ⁠über den Nahostkonflikt besteht", sagte Jochen Stanzl, Chefanalyst bei der Consorsbank. Außerdem sorgten sich die Anleger über die Berichtssaison. Zwar erwarteten sie, dass deutsche Unternehmen abermals ihre Widerstandskraft gegenüber höheren Energiepreisen unter ‌Beweis stellen werden. "Aber Resilienz allein genügt ‌nicht, um die bisher einjährige Seitwärtsspanne im Dax wirklich nachhaltig nach oben aufzulösen."

Im Rampenlicht bei den Unternehmen stand ⁠Delivery Hero. Uber hat wie erwartet den Aktionären des ‌deutschen Essenslieferanten ein Angebot ⁠über 41,50 Euro je Anteilsschein vorgelegt. Die Delivery-Hero-Aktien konnten ihre anfänglichen Gewinne von bis zu 1,5 Prozent jedoch nicht halten. Die Titel drehten ‌ins Minus und lagen ⁠zuletzt knapp ein Prozent ⁠tiefer bei 37,89 Euro.

Nach unten ging es auch für Hypoport. Die Aktien des Finanzvermittlers gaben nach negativ aufgenommenen Zahlen gut drei Prozent nach. Gefragt waren hingegen die Papiere des Automobil- und Industriezulieferers Schaeffler, die nach einer Hochstufung um rund 2,5 Prozent zulegten.

(Bericht von Sanne Schimanski, redigiert von Elke ⁠Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen und ‌Märkte).)

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