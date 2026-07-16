DAX® - Enge Range und wachsende Sorglosigkeit
HSBC · Uhr
Enge Range und wachsende Sorglosigkeit
Die Ausgangslage für den DAX® hat sich zur Wochenmitte nicht signifikant verändert. Die deutschen Standardwerte bildeten gestern den fünften Innenstab in Folge aus. Erneut lag die gesamte Hoch-Tief-Spanne des Tages innerhalb der großen roten „Mutterkerze“, die am Mittwoch der vergangenen Woche den vorläufigen Tiefpunkt der kräftigen Zwei-Tages-Korrektur markiert hatte. Die Endpunkte dieser Kerze (24.830 und 25.280 Punkte) bleiben damit wichtige Orientierungspunkte. Im Tief testete der Index gestern mit 24.839 Punkten erfolgreich die 50-Tage-Linie (akt. bei 24.846 Punkten). Der Schlusskurs lag allerdings erstmals unterhalb der aktuell relevanten Aufwärtstrends. Zum Abschluss donnerstags noch ein Blick auf die Börsenstimmung. Gemäß der jüngsten Sentimentumfrage der American Association of Individual Investors (AAII) ist die Zuversicht der US-Privatanleger die zweite Woche in Folge deutlich gestiegen. 44,9 % der US-Privatanleger sind derzeit optimistisch. Damit ist das Bullenlager aktuell deutlich größer als das der Bären. Deren Anteil liegt mit nur 32,9 % auf dem niedrigsten Stand seit Anfang Februar. In den Wochen danach vollzog der S&P 500 seine Frühjahrskorrektur.
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DAX® (Daily)
Quelle: stock3² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart DAX®
Quelle: stock3²
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