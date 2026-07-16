Dax kaum verändert erwartet - TSMC toppt Erwartungen

Die Hängepartie am deutschen Aktienmarkt dürfte am Donnerstag weitergehen. Der außerbörsliche Indikator X-Dax notierte rund eine Stunde vor Handelsbeginn kaum verändert bei 25.018 Punkten. Seit vergangener Woche schon pendelt das Börsenbarometer in einer engen Spanne um diese runde Marke. Analyst Martin Utschneider von Robomarkets spricht denn auch von einer "richtungslosen Grundtendenz".

Dieser dürfte der Dax auch an diesem Donnerstag treu bleiben, zumal er sich auch am Vortag nicht aus seiner jüngsten Seitwärtsspanne habe lösen können. Das belege eine "ausgeprägte Unentschlossenheit der Marktteilnehmer". Impulse könnte die Saison der Quartalsbilanzen der Unternehmen setzen, die allerdings erst in der kommenden Woche allmählich Fahrt aufnimmt.

Am Donnerstag könnten die Geschäftszahlen der schweizerischen ABB auf den Kurs der Siemens-Aktie abstrahlen. Außerdem könnten die Zahlen des weltgrößten Auftragsfertigers für Chips, TSMC, Bewegung in die vielbeachteten Chip-Werte bringen. Dem Konzern gelang es, die Erwartungen für das zweite Quartal klar zu übertreffen.

Der Überschuss legte um 77 Prozent auf knapp 707 Milliarden taiwanesische Dollar (19 Mrd. Euro) zu, wie TSMC am Donnerstag in Hsinchu mitteilte. Damit übertraf TSMC die Erwartungen der Experten. Der Umsatz zog, wie bereits seit Montag bekannt, wegen der hohen Chipnachfrage infolge des KI-Booms um 36 Prozent auf 1,27 Billionen an.

US-Börsen ohne klare Richtung

Die US-Aktienmärkte haben sich am Mittwoch relativ wenig bewegt und letztlich unterschiedlich entwickelt. Der Leitindex Dow Jones Industrial schloss 0,29 Prozent im Plus bei 52.658 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,38 Prozent auf 7.572,40 Zähler nach oben. Dagegen fiel der technologielastige Nasdaq 100 um 0,28 Prozent auf 29.502 Punkte.

In den USA hat sich der Anstieg der Erzeugerpreise merklich verlangsamt. Bereits am Dienstag hatten die Verbraucherpreise die gleiche Tendenz gezeigt und dem Markt damit etwas Schwung gegeben. Geopolitisch bleiben die Spannungen in Nahost im Anlegerfokus, zumal die Ölpreise wieder stiegen, nachdem US-Präsident Donald Trump dem Iran mit Angriffen auf die zivile Infrastruktur des Landes gedroht hatte.

Unterdessen startete das US-Militär nach eigenen Angaben die zweite Angriffswelle des Tages gegen den Iran. Die Angriffe richten sich demnach gegen militärische Fähigkeiten des Irans, die dafür genutzt worden seien, Handelsschiffe in der Straße von Hormus zu bedrohen.

Asien: Kurse drehen wieder nach unten

Abermals schwache Chipwerte haben die Börsen Asiens am Donnerstag belastet - allen voran die Märkte in Japan und Südkorea. Bereits tags zuvor waren starke Quartalszahlen und eine optimistischer Geschäftsprognose des niederländischen Chipindustrieausrüsters ASML am Ende fast verpufft. Den Unternehmen der Branche fällt es nach den starken Kursgewinnen im zweiten Quartal aktuell schwer die teils überhohen Erwartungen der Anleger zu erfüllen.

Der südkoreanische Leitindex Kospi sank nach seiner Vortageserholung nun um etwa sechs Prozent und der japanische Nikkei 225 fiel um knapp drei Prozent. Der CSI-300-Index mit den wichtigsten Werten der chinesischen Festlandsbörsen gab um gut 1,5 Prozent nach, während der Hang-Seng-Index der Sonderverwaltungszone Hongkong fast zwei Prozent gewann.

Index Punkte Veränderung Nikkei 225 66.676 -3,0 Prozent Hang Seng 25.118 +1,8 Prozent CSI 300 4.717 -1,5 Prozent

Anleihemärkte gestern im Überblick

Terminkontrakt/Anleihe Kurs/Rendite Veränderung in Prozent/in Prozentpunkten Bund Future 125,08 -0,03 Prozent 10-jährige Bundesanleihen 3,122 +0,007 Prozentpunkte 10-jährige US-Anleihen 4,557 +0,01 Prozentpunkte

Devisenmärkte gestern im Überblick

Ölmärkte gestern im Überblick

Sorte Kurs Veränderung Brent 84,58 Dollar -0,37 Dollar WTI 79,39 Dollar -0,21 Dollar

Umstufungen von Aktien

- BERENBERG SENKT EVOTEC AUF 'HOLD' (BUY) - ZIEL 3,60 (9,40) EUR

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR BASF AUF 47 (52) EUR - 'HOLD'

- JPMORGAN SETZT KNORR-BREMSE AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH' - BLEIBT 'NEUTRAL'

- RBC HEBT ZIEL FÜR AIRBUS AUF 215 (200) EUR - 'OUTPERFORM'

- UBS HEBT SCHAEFFLER AUF 'NEUTRAL' (SELL) - ZIEL 8,10 (7,10) EUR

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR MORGAN STANLEY AUF 261 (252) USD - 'BUY'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR MORGAN STANLEY AUF 195 (187) USD - 'NEUTRAL'

- BARCLAYS HEBT ZIEL FÜR ASML AUF 2400 (2000) EUR - 'OVERWEIGHT'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR ASML AUF 2100 (1570) EUR - 'BUY'

- BERENBERG HEBT ZIEL FÜR RICHEMONT AUF 170 (155) CHF - 'HOLD'

- BERENBERG SENKT ZIEL FÜR RIO TINTO AUF 8100 (8200) PENCE - 'HOLD'

- BERNSTEIN HEBT ZIEL FÜR ASML AUF 2500 (2300) EUR - 'OUTPERFORM'

- HSBC HEBT ZIEL FÜR ASML AUF 2149 (1883) EUR - 'BUY'

- JEFFERIES HEBT ZIEL FÜR ASML AUF 1650 (1560) EUR - 'HOLD'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR ASML AUF 2100 (1900) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR JCDECAUX AUF 30 (29) EUR - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN HEBT ZIEL FÜR RICHEMONT AUF 220 (200) CHF - 'OVERWEIGHT'

- JPMORGAN SETZT JCDECAUX AUF 'POSITIVE CATALYST WATCH'

- RBC HEBT RICHEMONT AUF 'OUTPERFORM' (SECTOR PERFORM) - ZIEL 220 (200) CHF

(mit Material von dpa-AFX)