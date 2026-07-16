Debatte um Spahn-Kind aus den USA - CDU betont Leihmutterschaft-Verbot

Berlin, 16. Jul (Reuters) - ⁠CDU/CSU-Fraktionschef Jens Spahn hat eine Debatte über die Rechtmäßigkeit und Praxis von Leihmutterschaften ausgelöst. "Es gibt aus Sicht der Frauen Union auch künftig keinen Grund, an der geltenden Rechtslage in Deutschland beim Thema Leihmutterschaft etwas zu ändern", sagte eine Sprecherin der CDU-Organisation am Donnerstag zu Reuters. "Diese Position unterstreicht auch die Beschlusslage der CDU." Eine CDU-Sprecherin äußerte sich ähnlich: "Die CDU Deutschlands ‌hat einen klaren Parteitagsbeschluss. Die geltende Rechtslage in Deutschland soll aus Sicht der Partei bleiben, wie sie ist." Aus der thüringischen Frauen Union kam eine erste Rücktrittsforderung - Kanzler Friedrich Merz gratulierte Spahn dagegen.

Auslöser ist, dass ⁠Spahn und sein ⁠Mann Väter geworden sind, weil in den USA eine Frau ein Kind für sie ausgetragen hat. Sie hatten dies in den vergangenen Tagen selbst öffentlich gemacht. Beide sind in den USA als Väter anerkannt worden, was auch die Anerkennung in Deutschland nach sich zieht. Auch der ebenfalls aus Nordrhein-Westfalen stammende CDU-Bundestagsabgeordnete Hendrik Streeck war mit seinem Ehemann diesen Weg über eine Leihmutter in den USA vor wenigen Monaten gegangen.

Die CDU hatte sich aber auf ihrem ‌Bundesparteitag im Februar in Stuttgart ausdrücklich gegen Leihmutterschaften ausgesprochen. In Deutschland sind ‌sie verboten, weshalb Spahn und Streeck in die USA auswichen. Dort erlauben einige Bundesstaaten, dass Frauen Babys für andere Personen austragen. Aus dem Umfeld Spahns hieß es am Donnerstag auf Anfrage, dass er grundsätzlich aus seinem Privatleben keine politischen Forderungen ableite. ⁠Im Übrigen sei für die USA-Entscheidung auch die rechtliche und wirtschaftliche Situation der Leihmutter ausschlaggebend gewesen. Leihmutter könne ‌dort nur werden, wer finanziell unabhängig sei, bereits eigene Kinder ⁠und ein geordnetes Familienleben habe.

Die Thüringer Landesvorsitzende der Frauen Union, Marion Rosin, kritisierte Spahn und forderte Konsequenzen. "Leihmutterschaft ist in Deutschland aus guten ethischen Gründen verboten. Wer dieses Verbot durch eine Auslandslösung umgeht, setzt sich über den Geist des deutschen Gesetzes hinweg", sagte die CDU-Landtagsabgeordnete der "Thüringer Zeitung". Von einem Spitzenpolitiker müsse ‌man Konsequenz erwarten: "Wenn diese Glaubwürdigkeit verloren geht, ist Rücktritt eine ⁠Frage der Konsequenz."

Merz äußerte sich in einer Pressekonferenz ⁠auf eine entsprechende Frage. Er sei vergangenen Freitag von Spahn informiert worden, dass er und sein Mann nun Eltern werden, sagte der Kanzler. "Ich habe ihm dazu gratuliert", fügte der CDU-Vorsitzende hinzu, der sich dann aber nicht weiter äußern wollte. Ein Sprecher des Familienministeriums verwies auf die Rechtslage: "Grundsätzlich besteht gemäß § 13c Adoptionsvermittlungsgesetz (AdVermiG) ein Verbot der Ersatz-, also der Leihmuttervermittlung", teilte er auf Anfrage mit. Es sei zudem untersagt, Ersatzmütter oder Bestelleltern durch öffentliche Erklärungen zu suchen oder anzubieten. In Deutschland obliege die Verfolgung und Ahndung von Zuwiderhandlungen den jeweils zuständigen Behörden der Länder. Der Koalitionsvertrag sehe auch keine Änderung der aktuellen Rechtslage vor. Es ist allerdings nicht verboten, ⁠in Deutschland ein Kind aufzuziehen, das im Ausland von einer Leihmutter geboren wurde.

(Bericht von Andreas Rinke; redigiert von Christian Götz und Sabine Wollrab. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)