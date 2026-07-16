Übernahmeangebot für Lieferdienst-Aktie

Delivery Hero: Wieso ich bei 38,80 Euro nicht mehr einsteige

onvista · Uhr

Delivery Hero steht nach dem endgültigen Übernahmeangebot von Uber im Fokus. Der gebotene Preis von 41,50 Euro je Aktie liegt nur noch moderat über dem zuletzt genannten Kursbereich um 38,80 Euro.

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Was bewegt die Aktie?

Uber bietet 41,50 Euro in bar je Delivery-Hero-Aktie. Die Aktie reagierte zunächst verhalten, zog im Tagesverlauf aber um rund 1,5 Prozent an. Der Markt preist damit eine hohe Wahrscheinlichkeit für den Deal ein, lässt aber noch einen Risikoabschlag stehen.

Uber hält bereits rund 25 Prozent an Delivery Hero. Über weitere Finanzinstrumente könnte der Anteil um etwa zwölf Prozent steigen. Zudem dürfte Prosus als größter Einzelaktionär mit mehr als 51 Millionen Aktien und fast 17 Prozent Anteil das Angebot unterstützen. Damit erscheint die Schwelle von 50 Prozent plus eine Aktie erreichbar.

Das größte Risiko liegt bei den Wettbewerbshütern. Delivery Hero verkauft bereits Aktivitäten in 14 Märkten für insgesamt 1,6 Milliarden Dollar an verschiedene Partner, um die regulatorische Sicherheit zu erhöhen.

Einschätzung

Bei Kursen deutlich unter 38 Euro wäre das Chance-Risiko-Verhältnis attraktiver gewesen. Nach dem Anstieg in Richtung 40 Euro bleibt nur noch wenig Aufschlag bis zum Angebotspreis. Scheitert der Deal, droht ein deutlicher Rücksetzer. Deshalb wirkt ein Neueinstieg auf dem aktuellen Niveau wenig attraktiv.

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