Dermapharm - Rücksetzer als zweite Chance
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Rücksetzer als zweite Chance
Vor 2 ½ Monaten (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 30. April) hatten wir bei Dermapharm auf rundum überzeugende Indikatoren sowie einen vielversprechenden Chartverlauf hingewiesen. Die untere Umkehrformation nach dem Bruch des Abwärtstrends bescherte der Aktie ein rechnerisches Kursziel von 54 EUR. Der wichtige Spurt über die Hochpunkte von 2023 bei 48,50/49,48 EUR gelang tatsächlich nur wenige Tage später. In der Spitze kletterte die Aktie bis auf 51,90 EUR. Der große Befreiungsschlag war das allerdings noch nicht, denn im Anschluss fiel der Kurs bis auf rund 43 EUR zurück. Im Zuge einer langwierigen Bodenbildung sind solche Korrekturphasen aber nicht ungewöhnlich. Sie bieten oft sogar eine neue Gelegenheit, sich für die mögliche große Trendwende zu positionieren. Interessant ist vor diesem Hintergrund, dass der jüngste Rücksetzer die Aktie in einen starken Unterstützungsbereich (41,00 bis 43,20 EUR) geführt hat. Diese Zone besteht aus mehreren Zwischenhochs der vergangenen Jahre sowie dem 50%-Fibonacci-Retracement des im Herbst 2025 gestarteten Aufwärtstrends. Als Absicherung auf der Unterseite bietet sich für etwaige Long-Investments das jüngste Tief dieses Trends bei 34,30 EUR an.
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Vor 2 ½ Monaten (siehe „HSBC Daily Trading“ vom 30. April) hatten wir bei Dermapharm auf rundum überzeugende Indikatoren sowie einen vielversprechenden Chartverlauf hingewiesen. Die untere Umkehrformation nach dem Bruch des Abwärtstrends bescherte der Aktie ein rechnerisches Kursziel von 54 EUR. Der wichtige Spurt über die Hochpunkte von 2023 bei 48,50/49,48 EUR gelang tatsächlich nur wenige Tage später. In der Spitze kletterte die Aktie bis auf 51,90 EUR. Der große Befreiungsschlag war das allerdings noch nicht, denn im Anschluss fiel der Kurs bis auf rund 43 EUR zurück. Im Zuge einer langwierigen Bodenbildung sind solche Korrekturphasen aber nicht ungewöhnlich. Sie bieten oft sogar eine neue Gelegenheit, sich für die mögliche große Trendwende zu positionieren. Interessant ist vor diesem Hintergrund, dass der jüngste Rücksetzer die Aktie in einen starken Unterstützungsbereich (41,00 bis 43,20 EUR) geführt hat. Diese Zone besteht aus mehreren Zwischenhochs der vergangenen Jahre sowie dem 50%-Fibonacci-Retracement des im Herbst 2025 gestarteten Aufwärtstrends. Als Absicherung auf der Unterseite bietet sich für etwaige Long-Investments das jüngste Tief dieses Trends bei 34,30 EUR an.
Dermapharm (Weekly)
Quelle: stock3² / 5-Jahreschart im Anhang
5-Jahreschart Dermapharm
Quelle: stock3²
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