Deutsche Anleihen: Kursverluste zu Handelsbeginn

dpa-AFX · Uhr
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FRANKFURT (dpa-AFX) - Die Kurse deutscher Staatsanleihen haben am Donnerstag etwas nachgegeben. Der richtungweisende Euro-Bund-Future sank am Vormittag um 0,16 Prozent auf 124,92 Punkte. Die Rendite der zehnjährigen Bundesanleihe betrug 3,13 Prozent.

Es gab zunächst keine klaren Impulse. Die Lage an den Ölmärkten blieb recht ruhig. Die Situation im Nahen Osten ist jedoch weiter angespannt. Nach Drohungen von US-Präsident Donald Trump, kritische Infrastruktur im Iran anzugreifen, warnt der Iran vor massiven Gegenschlägen. Dann werde sämtliche in der Region verbleibende Infrastruktur zum Ziel von Angriffen, hieß es in einer Stellungnahme des militärischen Hauptquartiers Chatam al-Anbjia, die die Nachrichtenagentur Fars verbreitete.

Die Lage im Nahen Osten dürfte also im Blick der Märkte bleiben. "So gibt es die berechtigte Sorge, dass die Gespräche zwischen den USA und dem Iran zur dauerhaften Lösung des Konflikts endgültig scheitern", schreiben die Experten der Helaba. "Der aufflammende Konflikt stellt wichtige Datenveröffentlichungen in den Schatten." Es werden im weiteren Tagesverlauf in den USA Zahlen zu den Einzelhandelsumsätzen und den Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe veröffentlicht. "Die geopolitischen Herausforderungen sind enorm, dennoch scheint die US-Konjunktur bislang widerstandsfähig zu sein", schreibt die Helaba./jsl/stk

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Euro-Bund-Future (FGBL) - EUX/C1

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