Berlin und Paris forcieren militärische und wirtschaftliche Zusammenarbeit

Berlin/Paris, 16. Jul (Reuters) - ⁠Deutschland und Frankreich wollen ihre Zusammenarbeit sowohl in Sicherheits- als auch der Wirtschaftspolitik verstärken und erste Schritte für eine gemeinsame nukleare Abschreckung gehen. Der deutsch-französische Verteidigungs- und Sicherheitsrat werde dazu am Freitag auf dem Fliegerhorst im nordrhein-westfälischen Nörvenich zusammentreten, sagte ein deutscher Regierungsvertreter am Donnerstag. "Dort werden heute erstmals ein nuklearfähiger französischer Rafale-Jet und deutsche Eurofighter betankt." Das Ganze sei "ein erstes Stück" der Umsetzung zu einer engeren Zusammenarbeit bei der ‌nuklearen Abschreckung, die Präsident Emmanuel Macron und Bundeskanzler Friedrich Merz Anfang März verabredet hätten. Unter anderem werde man aller Voraussicht nach vereinbaren, dass im Herbst eine erste Beteiligung deutscher Soldaten an einem französischen Atom-Manöver stattfinden werde, hieß es weiter.

Hintergrund ist, dass ⁠Deutschland zwar mit ⁠den USA bei der nuklearen Abschreckung zusammenarbeitet, aber zugleich die Zusammenarbeit mit den europäischen Atommächten Frankreich und Großbritannien gestärkt werden soll. Auslöser ist, dass unter US-Präsident Donald Trump aus Sicht der Europäer unsicherer geworden ist, wie sehr man sich noch auf die Unterstützung der USA im Kriegsfall verlassen kann.

ZWEI ERKLÄRUNGEN FÜR ENGERE ZUSAMMENARBEIT GEPLANT

Es werde aber auch Verabredungen zu einer verstärkten Zusammenarbeit bei der konventionellen Rüstung geben, hieß es in Regierungskreisen. So seien zwei Erklärungen geplant, hieß es in französischen Regierungskreisen. Dazu gehöre auch die Frage, ‌wie man bei dem teilweise gescheiterten Luftwaffen-Projekt FCAS weitermachen wolle. Dabei wollen Frankreich ‌und Deutschland zwar kein gemeinsames Kampfflugzeug mehr bauen, aber bei dem Leitsystem und bei Drohnen zusammenarbeiten. Auf französischer Seite wird betont, dass beide Länder auch in der Raumfahrt sowie beim Aufbau eines europäischen Satelliten-System IRIS vorangehen wollen.

Deutschland plant hier allerdings auch ein nationales militärisches Programm. Man wolle aber ⁠etwa bei der Frage der Frequenzverteilung für europäische Satelliten zusammenarbeiten und einen entsprechenden Gipfel in Paris vorbereiten, hieß es in deutschen ‌Regierungskreisen. Beide Länder wollen zudem Luftabwehrsysteme und Langstreckenraketen entwickeln. Zuletzt hatte es ⁠auch Spannungen gegeben, weil Deutschland nach der Lockerung der Schuldenbremse Frankreich bei Verteidigungs- und Weltraumausgaben überholt hat.

Der Sicherheits- und Verteidigungsrat tagt vor dem Zusammentritt des deutsch-französischen Ministerrats am Freitag auf Schloss Augustusburg in Brühl, an dem zahlreiche Ministerinnen und Minister beider Seiten teilnehmen. Von deutscher Seite werden etwa die Finanz-, Außen-, Innen-, Verteidigungs- und Digitalminister sowie die ‌Arbeits-, Raumfahrt- und Familienministerinnen vertreten sein. Merz und Macron werden sich bereits ⁠am Donnerstagabend auf Schloss Bensberg treffen und auch Statements ⁠abgeben. Es wird wahrscheinlich der letzte deutsch-französische Ministerrat mit Macron sein, weil kommenden Mai in Frankreich Präsidentschaftswahlen stattfinden, bei denen er nicht erneut antreten kann. Merz hat als Tagungsort für den Ministerrat Schloss Augustusburg gewählt, weil der frühere Präsident Charles de Gaulle und Kanzler Konrad Adenauer 1962 dort die Vorarbeiten für den späteren Elysée-Vertrag begonnen hatten.

Die Agenda des Ministerrates soll wesentlich breiter als nur die Sicherheitszusammenarbeit sein. So sollen etwa die neu gegründeten Institute für Künstliche Intelligenz (KI) eine enge Zusammenarbeit formalisieren. Auch in der Energiepolitik will man sich etwa beim Ausbau des Wasserstoffnetzes enger abstimmen.

Merz und Macron wollen sich zudem in europapoltisichen Fragen absprechen. So gebe es das gemeinsame Ziel, die Verhandlungen zu dem billionenschweren nächsten EU-Finanzrahmen ab 2028 möglichst noch in diesem Jahr abzuschließen, ⁠hieß es in Berlin. Dabei gibt es allerdings zwischen Paris und Berlin sehr unterschiedliche Vorstellungen über Volumen und Ausgabenbereiche der EU-Haushalte.

(Bericht von Andreas Rinke, Florence Loève; redigiert von Sabine Ehrhardt. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)