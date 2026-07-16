EQS-Adhoc: CEWE Stiftung & Co. KGaA: CEWE vereinbart Erwerb des weltweiten Sofortfoto-Geschäfts von Kodak Alaris und verstärkt mit KODAK MOMENTS sein Marken-Portfolio

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CEWE Stiftung & Co. KGaA: CEWE vereinbart Erwerb des weltweiten Sofortfoto-Geschäfts von Kodak Alaris und verstärkt mit KODAK MOMENTS sein Marken-Portfolio



16.07.2026 / 09:07 CET/CEST

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CEWE vereinbart Erwerb des weltweiten Sofortfoto-Geschäfts von Kodak Alaris und verstärkt mit KODAK MOMENTS sein Marken-Portfolio

Vertragsunterzeichnung zum Erwerb von KODAK MOMENTS Retail Photo Solutions: Akquiriertes Geschäft mit rund 200 Mio. Euro Umsatz

Globale Expansion im Sofortfoto-Geschäft mit Kernmärkten USA, Kanada, Mexiko und Australien

Positiver EBIT-Beitrag aus der Akquisition bereits ab dem Geschäftsjahr 2027 erwartet, CEWE-Unternehmensplanung für 2026 bleibt unverändert

Oldenburg, 16. Juli 2026. Die CEWE Stiftung & Co. KGaA („CEWE“) hat heute einen Vertrag über den Erwerb des Geschäftsbereichs KODAK MOMENTS Retail Photo Solutions mit Kodak Alaris, einem Portfoliounternehmen von Kingswood Capital Management, unterzeichnet.

Der Geschäftsbereich KODAK MOMENTS Retail Photo Solutions betreibt das weltweite Sofortfoto-Geschäft in 54 Ländern. Das Unternehmen beschäftigt rund 500 Mitarbeitende, betreibt ca. 37.000 online angebundene Fotostationen in 16.000 Ladengeschäften des Einzelhandels und erwirtschaftet einen Jahresumsatz von rund 200 Mio. Euro.

Die Transaktion erfolgt im Wege eines Carve-outs aus der Kodak Alaris-Gruppe. CEWE übernimmt den Geschäftsbereich einschließlich des Produktionsstandorts für Verbrauchsmedien in Windsor (Colorado, USA) zu einem vereinbarten Unternehmenswert (Enterprise Value) von insgesamt rund 88 Mio. Euro. Der Kaufpreis berechnet sich in Abhängigkeit der zum Vollzugs-Zeitpunkt (Closing) zu übernehmenden Nettoverschuldung sowie des Nettoumlaufvermögens (Net Working Capital). Auf Basis der Zahlen zum 31. März 2026 ergibt eine Beispielberechnung eine abfließende Kaufpreiszahlung in Höhe von rund 72 Mio. Euro. Diese kann allerdings aufgrund der zukünftigen Zahlen zum Closing-Stichtag noch variieren. Das Closing steht unter dem Vorbehalt verschiedener Vollzugsbedingungen, einschließlich behördlicher und kartellrechtlicher Genehmigungen, und wird im ersten Halbjahr 2027 erwartet.

Die Transaktions- und Pre-Closing-Kosten für das Geschäftsjahr 2026 werden auf einen niedrigen bis mittleren einstelligen Mio.-Euro-Betrag geschätzt. Die bestehende operative Unternehmensplanung der CEWE Group für das Geschäftsjahr 2026 bleibt hiervon unberührt und gilt unverändert fort.

Ab dem ersten vollen Geschäftsjahr nach dem Vollzug (voraussichtlich 2027) erwartet der Vorstand für das akquirierte Geschäft eine mittlere einstellige EBIT-Marge. Durch die geplante Realisierung aller operativer Synergien soll der Ergebnisbeitrag in den Folgejahren sukzessive weiter gesteigert werden.

Mit dem Erwerb baut CEWE seine internationale Marktpräsenz im Bereich des Sofortfotos am Point of Sale (POS) global aus, erschließt neben dem US-amerikanischen Markt v.a. die Märkte in Kanada, Mexiko und Australien und nutzt künftig die Marke KODAK MOMENTS im Rahmen einer Lizenzvereinbarung für das internationale Endkundengeschäft. Durch die Übernahme des Produktionsstandorts in den USA weitet CEWE zudem seine Wertschöpfungstiefe im Sofortfoto-Geschäft aus.

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf aktuellen Annahmen beruhen und Risiken und Unsicherheiten unterliegen.

Mitteilende Person: Axel Weber, Leiter Group Controlling & Investor Relations

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