EQS-Adhoc: Deutsche Beteiligungs AG (ISIN: DE000A1TNUT7 / WKN: A1TNUT): Angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2026

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EQS-Ad-hoc: Deutsche Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Prognose / Gesamtjahr/Geschäftszahlen / Halbjahr
Deutsche Beteiligungs AG (ISIN: DE000A1TNUT7 / WKN: A1TNUT): Angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2026

16.07.2026 / 12:01 CET/CEST
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Deutsche Beteiligungs AG (ISIN: DE000A1TNUT7 / WKN: A1TNUT): Angepasste Prognose für das Geschäftsjahr 2026

Die Deutsche Beteiligungs AG („DBAG“) hat heute ihre Prognose für das Geschäftsjahr 2026 angepasst und erwartet nunmehr zum Ende des Geschäftsjahres 2026 einen Nettovermögenswert („NAV“) je im Umlauf befindlicher DBAG-Aktie in der Bandbreite von 32 bis 36 Euro (bisher: 36 bis 40 Euro). Für das EBITA Fondsberatung im Geschäftsjahr 2026 erwartet die DBAG nunmehr ein Ergebnis zwischen 9 und 11 Millionen Euro (bisher zwischen 5 und 9 Millionen Euro).

Wesentlicher Treiber für den NAV der DBAG und für das Konzernergebnis der DBAG ist die Bewertung des Portfolios. Beide Kennzahlen sind zum Stichtag vor allem durch die Entwicklung der Bewertungsmultiplikatoren der Vergleichsunternehmen belastet.

Das Brutto-Bewertungs- und Abgangsergebnis aus dem Portfolio der DBAG wird für das erste Halbjahr (1. Januar bis 30. Juni 2026) bei rund minus 50 Millionen Euro erwartet. Im Vorjahreszeitraum 1. Januar bis 30. Juni 2025 lag das Brutto-Bewertungs- und Abgangsergebnis bei rund 20 Millionen Euro.

Die DBAG stellt gegenwärtig ihren Zwischenabschluss zum 30. Juni 2026 auf. Der Halbjahresfinanzbericht wird am 6. August 2026 veröffentlicht.

Der Vorstand

Frankfurt am Main, 16. Juli 2026

Kontakt:

Brigitte Friedrich-Haack

Director Shareholder Relations

E-Mail: brigitte.friedrich-haack@dbag.de

Telefon: +49 69 95787 293

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