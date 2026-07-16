EQS-Adhoc: Lampetia AG: Einigung über die Beendigung von Rechtsstreitigkeiten

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EQS-Ad-hoc: Lampetia AG / Schlagwort(e): Sonstiges
Lampetia AG: Einigung über die Beendigung von Rechtsstreitigkeiten

16.07.2026 / 22:00 CET/CEST
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Lampetia AG: Einigung über die Beendigung von Rechtsstreitigkeiten

Hamburg, 16. Juli 2026 – Im Rahmen einer zwischen der Mehrheitsaktionärin und weiteren Aktionären der Lampetia AG („LIAG“, ISIN DE000A2DA406) erzielten Einigung hat sich die LIAG heute mit den jeweiligen Verfahrensbeteiligten auf die Beendigung sämtlicher anhängiger Rechtsstreitigkeiten geeinigt. Dies betrifft insbesondere die aktienrechtlichen Anfechtungsklagen gegen die Beschlüsse der Hauptversammlungen der LIAG vom 25. Juni 2024 und 18. November 2025 sowie die mit Ad-hoc-Mitteilung vom 4. April 2025 bekanntgemachte und in der Beschwerdeinstanz anhängige Anordnung einer Sonderprüfung.

Lampetia AG
Andre Baalhorn, Vorstand

Heidenkampsweg 75
20097 Hamburg

E-Mail: ir@lampetia-ag.de
Website: https://lampetia-ag.de

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Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache:Deutsch
Unternehmen:Lampetia AG
Heidenkampsweg 75
20097 Hamburg
Deutschland
Telefon:+49 89 123 92 163
E-Mail:ir@lampetia-ag.de
ISIN:DE000A2DA406
WKN:A2DA40
Börsen:Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board)
LEI Code:8945004P7OSYLT6FLD13
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