EQS-Adhoc: SMA veröffentlicht vorläufige Zahlen für das zweite Quartal 2026 und hebt Prognose für das Gesamtjahr 2026 an

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SMA veröffentlicht vorläufige Zahlen für das zweite Quartal 2026 und hebt Prognose für das Gesamtjahr 2026 an



16.07.2026 / 20:59 CET/CEST

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SMA veröffentlicht vorläufige Zahlen für das zweite Quartal 2026 und hebt Prognose für das Gesamtjahr 2026 an



Niestetal, 16. Juli 2026 – Die SMA Solar Technology AG (SMA/ISIN: DE000A0DJ6J9/FWB: S92) legt vorläufige, ungeprüfte Zahlen für das zweite Quartal 2026 vor. Nach vorläufigen Berechnungen lag der Umsatz bei 345,7 Mio. Euro (Q2 2025: 357,1 Mio. Euro).

Das EBITDA stieg auf 64,7 Mio. Euro und lag damit deutlich über den Analystenschätzungen zum 16. Juli 2026 (Q2 2026: 44 Mio. Euro) sowie über dem Wert des Vorjahreszeitraums (Q2 2025:

-15,5 Mio. Euro).

Das EBIT stieg ebenfalls auf 51,5 Mio. Euro und lag somit auch deutlich über den Analystenschätzungen zum 16. Juli 2026 (Q2 2026: 32 Mio. Euro) und dem Vorjahresquartal (Q2 2025: -30,4 Mio. Euro).

Maßgeblich für den Anstieg des EBITDA und EBIT waren im zweiten Quartal folgende Effekte: Die als rechtswidrig eingestuften IEEPA-Zölle wurden früher als erwartet bereits im zweiten Quartal 2026 nahezu vollständig zurückerstattet. Da dies in erster Linie die Division Large Scale & Project Solutions betraf, wird der Umsatz im zweiten Quartal voraussichtlich bei 262,1 Mio. Euro (Q2 2025: 293,8 Mio. Euro) und das EBIT bei 44,6 Mio. Euro (Q2 2025: 63,2 Mio. Euro) liegen.

Zudem wurden Wertberichtigungen auf Vorräte aufgelöst, nachdem für diese Vorräte im Rahmen einer gezielten Verkaufsmaßnahme entgegen den ursprünglichen Erwartungen Abnehmer auf dem Zweitmarkt gefunden werden konnten. Dies führte in der Division Home & Business Solutions im zweiten Quartal zu einem positiven Ergebniseffekt von 21,7 Mio. Euro. Das EBIT stiegt infolgedessen auf 0,5 Mio. Euro (Q2 2025: -83,2 Mio. Euro). Aufgrund der gestiegenen Nachfrage lag der Umsatz mit 83,3 Mio. Euro ebenfalls deutlich über dem Vorjahr (Q2 2025: 67,9 Mio. Euro).

Operativ ohne Einmaleffekte liegen der Konzern-Umsatz im zweiten Quartal 2026 voraussichtlich bei 368,0 Mio. Euro (Q2 2025: 357,1 Mio. Euro), das EBITDA bei 40,9 Mio. Euro (Q2 2025: 31,8 Mio. Euro) und das EBIT bei 27,7 Mio. Euro (Q2 2025: 18,0 Mio. Euro).

SMA hebt die Prognose für Umsatz und EBITDA im Geschäftsjahr 2026 an. Grundlage hierfür sind ein insgesamt verbessertes Marktumfeld, eine weiterhin positive operative Entwicklung im zweiten Halbjahr sowie eine gegenüber den ursprünglichen Annahmen günstigere Wechselkursentwicklung. Der Vorstand geht nunmehr von einem Umsatz im Konzern zwischen 1.625 Mio. Euro und 1.725 Mio. Euro (bisher: oberes Drittel von 1.475 Mio. Euro bis 1.675 Mio. Euro) und einem Konzern-EBITDA zwischen 180 Mio. Euro und 230 Mio. Euro aus (bisher: oberes Drittel von 50 Mio. Euro bis 180 Mio. Euro).

Der Halbjahresbericht 2026 wird planmäßig am 13. August 2026 um 7.00 Uhr veröffentlicht. Die Telefonkonferenz für Analysten und Investoren findet um 13.30 Uhr statt.



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Investor Relations

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