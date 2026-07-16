EQS-DD: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Dr. Christian Friege, Kauf



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



16.07.2026 / 20:07 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Dr. Vorname: Christian Nachname(n): Friege

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Mitglied des Kuratoriums der Neumüller CEWE COLOR Stiftung

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

CEWE Stiftung & Co. KGaA

b) LEI

529900IDFHN9MQ3WUD64

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE0005403901

b) Art des Geschäfts

Kauf

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 97,7196 EUR 48.859,80 EUR 97,7092 EUR 48.854,60 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 97,7144 EUR 97.714,4000 EUR

e) Datum des Geschäfts

16.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Name: XETRA MIC: XETR

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Sprache: Deutsch Unternehmen: CEWE Stiftung & Co. KGaA Meerweg 30-32 26133 Oldenburg Deutschland Internet: www.cewe.de LEI Code: 529900IDFHN9MQ3WUD64

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