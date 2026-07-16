EQS-DD: CEWE Stiftung & Co. KGaA: Dr. Christian Friege, Kauf
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
16.07.2026 / 20:07 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Dr.
|Vorname:
|Christian
|Nachname(n):
|Friege
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Mitglied des Kuratoriums der Neumüller CEWE COLOR Stiftung
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|CEWE Stiftung & Co. KGaA
b) LEI
|529900IDFHN9MQ3WUD64
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE0005403901
b) Art des Geschäfts
|Kauf
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|97,7196 EUR
|48.859,80 EUR
|97,7092 EUR
|48.854,60 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|97,7144 EUR
|97.714,4000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|16.07.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Name:
|XETRA
|MIC:
|XETR
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|CEWE Stiftung & Co. KGaA
|Meerweg 30-32
|26133 Oldenburg
|Deutschland
|Internet:
|www.cewe.de
|LEI Code:
|529900IDFHN9MQ3WUD64
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
106072 16.07.2026 CET/CEST