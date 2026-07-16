EQS-DD: Nagarro SE: Vikram And Anita Sehgal Family Trust, Erwerb von 81.000 Aktien der Nagarro SE im Wege der Sachausschüttung (distribution in kind) von der StarView Capital Growth Fund, LLC



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



16.07.2026 / 20:53 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



a) Name

Name und Rechtsform: Vikram And Anita Sehgal Family Trust

2. Grund der Meldung



a) Position / Status

Person steht in enger Beziehung zu: Titel: Vorname: Vikram Nachname(n): Sehgal Position: Vorstand

b) Erstmeldung



3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht



a) Name

Nagarro SE

b) LEI

9845008396BA67DA9B37

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften



a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A3H2200

b) Art des Geschäfts

Erwerb von 81.000 Aktien der Nagarro SE im Wege der Sachausschüttung (distribution in kind) von der StarView Capital Growth Fund, LLC

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 0,0000 EUR 0,0000 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 0,0000 EUR 0,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

14.07.2026; UTC−7

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

a) Namea) Position / Statusb) Erstmeldunga) Nameb) LEIa) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennungb) Art des Geschäftsc) Preis(e) und Volumend) Aggregierte Informationene) Datum des Geschäftsf) Ort des Geschäfts

16.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

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Sprache: Deutsch Unternehmen: Nagarro SE Baierbrunner Straße 15 81379 München Deutschland Internet: www.nagarro.com LEI Code: 9845008396BA67DA9B37

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