EQS-DD: Nagarro SE: Vikram And Anita Sehgal Family Trust, Veräußerung (Spende/donation) von 32.500 Aktien der Nagarro SE
EQS Group · Uhr
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
16.07.2026 / 20:55 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
b) LEI
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
b) Art des Geschäfts
c) Preis(e) und Volumen
d) Aggregierte Informationen
e) Datum des Geschäfts
f) Ort des Geschäfts
a) Name
|Name und Rechtsform:
|Vikram And Anita Sehgal Family Trust
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Person steht in enger Beziehung zu:
|Titel:
|Vorname:
|Vikram
|Nachname(n):
|Sehgal
|Position:
|Vorstand
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|Nagarro SE
b) LEI
|9845008396BA67DA9B37
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A3H2200
b) Art des Geschäfts
|Veräußerung (Spende/donation) von 32.500 Aktien der Nagarro SE
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|0,0000 EUR
|0,0000 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|0,0000 EUR
|0,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|14.07.2026; UTC−7
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
16.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Nagarro SE
|Baierbrunner Straße 15
|81379 München
|Deutschland
|Internet:
|www.nagarro.com
|LEI Code:
|9845008396BA67DA9B37
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
106086 16.07.2026 CET/CEST
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