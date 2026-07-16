EQS-DD: PSI Software SE: Prof. Dr. Uwe Hack, Veräußerung der zum Verkauf eingereichten PSI-Aktien gegen Barabfindung im Rahmen der Abwicklung des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots ...



Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen



16.07.2026 / 16:57 CET/CEST

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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen

a) Name

Titel: Prof. Dr. Vorname: Uwe Nachname(n): Hack

2. Grund der Meldung

a) Position / Status

Position: Aufsichtsrat

b) Erstmeldung

3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht

a) Name

PSI Software SE

b) LEI

529900OS5AIRXC3T2J37

4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften

a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung

Art: Aktie ISIN: DE000A0HMWM7

b) Art des Geschäfts

Veräußerung der zum Verkauf eingereichten PSI-Aktien gegen Barabfindung im Rahmen der Abwicklung des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots an die Aktionäre der PSI Sofware SE

c) Preis(e) und Volumen

Preis(e) Volumen 45,00 EUR 27.000,00 EUR

d) Aggregierte Informationen

Preis Aggregiertes Volumen 45,0000 EUR 27.000,0000 EUR

e) Datum des Geschäfts

13.07.2026; UTC+2

f) Ort des Geschäfts

Außerhalb eines Handelsplatzes

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Sprache: Deutsch Unternehmen: PSI Software SE Dircksenstraße 42-44 10178 Berlin Deutschland Internet: www.psi.de LEI Code: 529900OS5AIRXC3T2J37

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