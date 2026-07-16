EQS-DD: PSI Software SE: Prof. Dr. Uwe Hack, Veräußerung der zum Verkauf eingereichten PSI-Aktien gegen Barabfindung im Rahmen der Abwicklung des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots ...
Meldung und öffentliche Bekanntgabe der Geschäfte von Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
16.07.2026 / 16:57 CET/CEST
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1. Angaben zu den Personen, die Führungsaufgaben wahrnehmen, sowie zu den in enger Beziehung zu ihnen stehenden Personen
a) Name
|Titel:
|Prof. Dr.
|Vorname:
|Uwe
|Nachname(n):
|Hack
2. Grund der Meldung
a) Position / Status
|Position:
|Aufsichtsrat
b) Erstmeldung
3. Angaben zum Emittenten, zum Teilnehmer am Markt für Emissionszertifikate, zur Versteigerungsplattform, zum Versteigerer oder zur Auktionsaufsicht
a) Name
|PSI Software SE
b) LEI
|529900OS5AIRXC3T2J37
4. Angaben zum Geschäft/zu den Geschäften
a) Beschreibung des Finanzinstruments, Art des Instruments, Kennung
|Art:
|Aktie
|ISIN:
|DE000A0HMWM7
b) Art des Geschäfts
|Veräußerung der zum Verkauf eingereichten PSI-Aktien gegen Barabfindung im Rahmen der Abwicklung des freiwilligen öffentlichen Übernahmeangebots an die Aktionäre der PSI Sofware SE
c) Preis(e) und Volumen
|Preis(e)
|Volumen
|45,00 EUR
|27.000,00 EUR
d) Aggregierte Informationen
|Preis
|Aggregiertes Volumen
|45,0000 EUR
|27.000,0000 EUR
e) Datum des Geschäfts
|13.07.2026; UTC+2
f) Ort des Geschäfts
|Außerhalb eines Handelsplatzes
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|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|PSI Software SE
|Dircksenstraße 42-44
|10178 Berlin
|Deutschland
|Internet:
|www.psi.de
|LEI Code:
|529900OS5AIRXC3T2J37
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
106076 16.07.2026 CET/CEST