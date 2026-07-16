EQS-News: Das Studententeam „Solar Team Eindhoven" stellt Stella Juva vor: Der weltweit erste solarbetriebene Krankenwagen

EQS-News: Tuningsupply / Schlagwort(e): Sonstiges/Produkteinführung

Das Studententeam „Solar Team Eindhoven" stellt Stella Juva vor: Der weltweit erste solarbetriebene Krankenwagen



16.07.2026 / 10:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





EINDHOVEN, Niederlande, 16. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Das niederländische Studententeam „Solar Team Eindhoven" hat ein neues Konzept für nachhaltige medizinische Mobilität vorgestellt: Stella Juva. Das Team hat sich zum Ziel gesetzt, die medizinische Versorgung in Regionen zugänglich zu machen, in denen die Infrastruktur und die Treibstoffversorgung begrenzt sind.

Fürsorge ohne Grenzen und ohne Treibstoff

Stella Juva ist der weltweit erste Rettungswagen, der vollständig mit Solarenergie betrieben wird und gleichzeitig die gesamte medizinische Ausrüstung an Bord mit Strom versorgt. Das Fahrzeug wird am 21. Juli 2026 offiziell vorgestellt. Das Konzept bietet eine direkte Alternative für Regionen, in denen der Zugang zur Gesundheitsversorgung derzeit durch Treibstoff- oder Stromknappheit eingeschränkt ist. Eine vollständige Projektübersicht einschließlich Fotos finden Sie auf der Projektseite von bei Tuningsupply unter.

Bewährte Technologie aus Eindhoven

Das Team kann auf eine beeindruckende Innovationsbilanz zurückblicken: Die Studenten aus Eindhoven haben in Australien vier Mal in Folge die Cruiser-Klasse der Bridgestone World Solar Challenge gewonnen. Das Know-how für Stella Juva stützt sich auch auf Projekte wie Stella Terra, das weltweit erste Offroad-Solarfahrzeug, das mehr als 1.000 km quer durch Marokko zurückgelegt hat.

„Die Stärke dieses Projekts liegt darin, dass wir auf dem vorhandenen Fachwissen europäischer Experten aufbauen können", sagt Steven Swinkels, Technical & Event Manager beim Solar Team Eindhoven. „Wir arbeiten mit lokalen Fachpartnern zusammen, darunter das niederländische Unternehmen Tuningsupply, das für die Lieferung wichtiger Wilwood-Brems- und Fahrwerkskomponenten zuständig ist. Dadurch können wir Technologien entwickeln, die für den praktischen Einsatz bereit sind."

Praxistests bei humanitären Organisationen

Im August 2026 wird das Team den Solarkrankenwagen in der Praxis testen, indem es geplante Einsatzorte lokaler Nichtregierungsorganisationen besucht. Die Tests werden zeigen, wie Stella Juva die Patientenversorgung unterstützen und medizinische Geräte an Orten, die mit herkömmlichen Rettungsdiensten nur schwer zu erreichen sind, sicher aufladen und betreiben kann.

Über das Solar Team Eindhoven

Das Solar Team Eindhoven ist ein interdisziplinäres Studententeam an der Technischen Universität Eindhoven, das innovative, solarbetriebene Mobilitätslösungen entwickelt.

Über Tuningsupply

Tuningsupply ist ein in den Niederlanden ansässiger Anbieter von Spezialkomponenten für die Automobilbranche, der Ingenieurteams und Fachleute aus der Automobilbranche in ganz Europa beliefert.

Cision

View original content:https://www.prnewswire.com/news-releases/das-studententeam-solar-team-eindhoven-stellt-stella-juva-vor-der-weltweit-erste-solarbetriebene-krankenwagen-302824781.html

16.07.2026 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Originalinhalt anzeigen: EQS News

2366862 16.07.2026 CET/CEST