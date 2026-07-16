EQS-News: REPLOID Group AG bündelt Düngergeschäft in neuer Gesellschaft REPLOID REGREEN GmbH

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REPLOID Group AG bündelt Düngergeschäft in neuer Gesellschaft REPLOID REGREEN GmbH



16.07.2026 / 14:30 CET/CEST

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CORPORATE NEWS

REPLOID Group AG bündelt Düngergeschäft in neuer Gesellschaft REPLOID REGREEN GmbH

REPLOID gründet mit REPLOID REGREEN GmbH eine eigenständige Gesellschaft für ihr Düngergeschäft

Andreas Steinbüchler übernimmt Geschäftsführung, mehr als 25 Jahre Branchenerfahrung

Fokus vorerst auf Zentraleuropa mit organischen Düngern auf Basis von Insektenfrass

Markteintritt mit Düngersticks für Topfpflanzen im Herbst 2026

Wels, 16. Juli 2026. Die REPLOID Group AG („REPLOID“) bündelt ihr Düngergeschäft in einer eigenständigen Gesellschaft. Die neu gegründete REPLOID REGREEN GmbH („REGREEN“) mit Sitz in Wels wird unter der Geschäftsführung von Andreas Steinbüchler organische Dünger auf Basis von Insektenfrass produzieren und vermarkten.

Mit der Ausgründung schafft die REPLOID Gruppe die strukturellen Voraussetzungen für den geplanten Markteintritt. Rohstoffbasis der künftigen REGREEN Produkte ist Insektenfrass aus den von REPLOID errichteten ReFarmUnits. Insektenfrass ist ein nährstoffreiches Produkt der Verwertung organischer Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie durch die Schwarze Soldatenfliege.

Der Markteintritt ist für Herbst 2026 mit Düngersticks für Topfpflanzen vorgesehen. Noch im selben Jahr sollen ein Rasendünger und ein Agrardünger für den landwirtschaftlichen Einsatz folgen.

Der europäische Düngermarkt steht unter strukturellem Druck: hohe Importabhängigkeit bei mineralischen Düngern, steigende regulatorische Anforderungen und zunehmend belastete Böden. Organische Dünger ergänzen mineralische Dünger, indem sie die Nährstoffeffizienz verbessern, Humus aufbauen und die Trockenstressanfälligkeit der Böden verringern. REGREEN adressiert damit eine wachsende Nachfrage nach regional produzierten, kreislaufbasierten Lösungen für Landwirtschaft und Gartenbau.

Andreas Steinbüchler, Geschäftsführer der REPLOID REGREEN GmbH: „Europa importiert Dünger, während die Böden an Substanz verlieren. Beides ist auf Dauer keine Option. Mit REGREEN bauen wir gezielt das auf, was bisher fehlt: einen regional produzierten organischen Dünger, der die Böden langfristig fruchtbarer macht. Mit einer fokussierten Gesellschaft innerhalb der REPLOID Gruppe bekommen wir die Geschwindigkeit und Agilität, den Markt erfolgreich mit innovativen Produkten zu erschließen.“

Philip Pauer, CEO und Gründer der REPLOID Group AG: „Mit REGREEN geben wir unserem Düngergeschäft eine eigene, schlagkräftige Struktur und mit Andreas Steinbüchler eine Führung mit langjähriger Branchenerfahrung. Damit unterstreichen wir, dass der Düngerbereich für uns eine strategische Wachstumssäule mit enormem Skalierungspotenzial ist.“

Über Andreas Steinbüchler

Mag. Andreas Steinbüchler verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung in der Düngemittelindustrie, davon über 15 Jahre in verschiedenen Führungsfunktionen in den Bereichen Vertrieb, Supply Chain und Finanzen. Von 2018 bis 2023 fungierte er als Chief Commercial Officer der LAT Nitrogen GmbH, Europas zweitgrößten Düngemittelproduzenten. Der ausgewiesene Experte im Bereich Düngemittel war zudem von 2021 bis 2023 Präsident der Fertilizers Europe Association. Andreas Steinbüchler hat Betriebswirtschaft studiert.

Über REPLOID REGREEN

Die REPLOID REGREEN GmbH ist eine 100-prozentige Tochter der REPLOID Group AG mit Sitz in Wels. Das Unternehmen entwickelt und vermarktet organische Dünger auf Basis von Insektenfrass. Weitere Informationen unter www.regreen.co

Über die REPLOID Group AG

REPLOID bietet ein innovatives System zur industriellen Verwertung regionaler organischer Reststoffe aus der Lebensmittelindustrie.

Das Unternehmen errichtet und serviciert für seine Kunden modulare und skalierbare Mastanlagen für Insekten – die REPLOID ReFarmUnits. Dort erhalten vom Unternehmen gelieferte Junglarven der Schwarzen Soldatenfliege eine auf den jeweiligen Standort abgestimmte Futtermischung. Diese wird auf Basis eigener Forschung und Entwicklung aus Reststoffen der regionalen Lebensmittel-Wertschöpfungskette zusammengestellt. Nach erfolgter Mast nutzen die Kunden entweder die Larven und/oder ihre Nebenprodukte selbst oder REPLOID übernimmt sie zur zentralen Vermarktung oder Weiterverarbeitung.

REPLOID verkauft die Mastlarven entweder direkt oder weiterverarbeitet zu Proteinen und Fetten zum Beispiel an Abnehmer aus der Tierfuttermittelindustrie. Aus den Nebenprodukten der Insektenmast (Insektenfrass) stellt das Unternehmen organischen Premiumdünger her.

Mit dezentralem Upcycling im industriellen Maßstab bietet REPLOID auch eine ökonomisch attraktive Lösung für die Kreislaufwirtschaft. Lebensmittelreststoffe und ungenutzte Lebensmittel werden effizient verwertet, was zentrale Ressourcen nachhaltig schont.

Die REPLOID Group AG wurde im Jahr 2020 gegründet und hat ihren Sitz in Wels (Österreich). Das Unternehmen ist global ausgerichtet und notiert seit Juli 2025 im Segment direct market plus der Wiener Börse (Kürzel: HRX5). Die Gruppe beschäftigt mehr als 190 Mitarbeitende.

Rückfragehinweis

Mag. Hans Lang | Director Group Communications | +43 660 693 45 63 | presse@reploid.eu

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