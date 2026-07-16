EQS-News: VETRESKA bringt gemeinsam mit seinem Markenpartner Ollie Bearman vom Motorsport inspiriertes Haustierzubehör auf den Markt

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VETRESKA bringt gemeinsam mit seinem Markenpartner Ollie Bearman vom Motorsport inspiriertes Haustierzubehör auf den Markt



16.07.2026 / 17:05 CET/CEST

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Die „Circuit Collection" überträgt die Designsprache des Motorsports auf eine neue Generation von unverzichtbaren Produkten für Haustiere

SINGAPUR, 16. Juli 2026 /PRNewswire/ -- Nach dem Start seiner weltweiten Markenkampagne „Fast Life. Neu interpretiert." – VETRESKA präsentiert heute die „Circuit Collection", eine neue, vom Motorsport inspirierte Accessoire-Linie für Haustiere, die in Zusammenarbeit mit dem Formel-1-Fahrer und globalen Markenpartner Ollie Bearman entwickelt wurde.

F1 Driver Ollie Bearman and his dogs Freddie and Ruby present VETRESKAâ€™s Circuit Collection

Inspiriert von der Geschwindigkeit, Präzision und Bildsprache des Motorsports übersetzt die Kollektion Designelemente aus dem Rennsport in hochwertige Alltagsartikel für moderne Haustierbesitzer. Die „Circuit Collection", in der Ollie Bearman zusammen mit seinen beiden Hunden Freddie und Ruby zu sehen ist, knüpft an die Geschichte von „Fast Life. Neu interpretiert" an. Die Markenkampagne, die auf Bearmans eigenen Erfahrungen mit einem Leben auf der Überholspur basiert, beschäftigt sich mit der Idee, dass Haustiere auch in einem Leben, das ständig in Bewegung ist, weiterhin im Mittelpunkt stehen. Das Konzept zielt darauf ab, bei Tierhaltern, die Beruf, Familie und ein aktives Leben unter einen Hut bringen müssen, auf breitere Resonanz zu stoßen, und spiegelt damit einen allgemeinen Wandel in der modernen Tierhaltung wider, bei dem ein schnelllebiger Lebensstil und eine tiefgehende Beziehung zu Haustieren zunehmend Hand in Hand gehen.

Die „Circuit Collection" umfasst ein komplettes System für den Spaziergang, darunter die multifunktionalen Connect-Seilleinen, die Connect Classic-Seilleinen, die Connect Lite-Seilleinen, das Quick-Fit-Geschirr, Kotbeutelspender sowie passende Nachfüllbeutel – alles so konzipiert, dass die einzelnen Teile nahtlos miteinander harmonieren.

Inspiriert von der Ästhetik des Motorsports kombiniert die Kollektion eine kräftige Farbpalette aus Rennrot, Silber und Schwarz mit stromlinienförmigen Silhouetten, Kontrastnähten und hochwertigen Metallbeschlägen. Hergestellt aus leichtem, vom Klettern inspiriertem Seil, strapazierfähigen Aluminiumkomponenten und einer intuitiven Schnellverschlusskonstruktion – jedes Detail vereint Leistung, Komfort und modernes Design.

Neben dem Kernsortiment bringt VETRESKA außerdem die limitierte „Circuit Capsule"-Edition auf den Markt – ein exklusives Set, bestehend aus der multifunktionalen „Connect"-Leine, einem Kotbeutelspender, einem exklusiven Anhänger und einer charakteristischen Tragetasche, das das komplette Spaziergangserlebnis in einem Paket vereint.

„Bei Circuit geht es nicht darum, Haustierzubehör in Rennsportartikel zu verwandeln", sagte Donald Kng, Mitbegründer und CEO von VETRESKA, gegenüber . „Es geht darum, den Geist des Motorsports in durchdachtes Design für den Alltag zu übertragen. Im Rahmen unserer Partnerschaft mit Ollie wollten wir eine Kollektion schaffen, die dynamisch, ausdrucksstark und funktional wirkt – entworfen für Menschen, deren Leben schnelllebig ist, die sich ein Leben ohne ihre Haustiere aber gar nicht vorstellen können."

Da die Welt der Haustiere zunehmend mit Design, Mode und Kultur verschmilzt, bietet die „Circuit Collection" Einzelhändlern ein einzigartiges Lifestyle-Konzept, das durch die Partnerschaft von VETRESKA mit einem der schnellsten Fahrer der weltweit anerkannten Formel-1-Serie untermauert wird.

Die „Circuit Collection" ist ab dem 16. Juli 2026 auf vetreskanyc.com sowie weltweit im Fachhandel erhältlich. Die „Circuit Capsule"-Sonderedition wird in streng limitierter Stückzahl auf den Markt kommen.

VETRESKA Global Brand Partner, Ollie Bearman

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Über VETRESKA

VETRESKA wurde 2017 gegründet und ist eine wegweisende Marke, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Heimtierbranche mit einer frischen, kreativen Perspektive neu zu definieren. Unsere Mission „Together Reimagined" spornt uns dazu an, die Grenzen der Haustierpflege zu erweitern und innovative Designs anzubieten, die Freude wecken, die Bindung zwischen Haustieren und Menschen stärken und bleibende Erinnerungen schaffen.

Jedes VETRESKA-Produkt wird mit einem unerschütterlichen Bekenntnis zu Kreativität, Qualität und Innovation hergestellt. Von stilvollen Möbeln für Haustiere über verspieltes Spielzeug bis hin zu schicken Näpfen und einzigartigen Accessoires – wir sind stolz darauf, eine breite Auswahl an funktionalen Produkten und Dienstleistungen zusammenzustellen, die den Bedürfnissen von Haustieren gerecht werden und gleichzeitig deren eigenen Sinn für Stil und Raffinesse widerspiegeln.

Website: vetreskanyc.com | Instagram: @vetreska_official | TikTok: @vetreskanyc

Hinweis an die Redakteure

In dieser Pressemitteilung wird gemäß der Partnerschaftsstruktur nicht auf das Formel-1-Team von Ollie Bearman Bezug genommen. Wir bitten die Medien höflich, sich ebenfalls daran zu halten.

Foto – https://mma.prnewswire.com/media/3005965/image1.jpg

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Cision

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