Fast jedes fünfte neu zugelassene Auto fährt elektrisch

dpa-AFX · Uhr
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LEIPZIG/FLENSBURG (dpa-AFX) - Fast jeder fünfte neu zugelassene Pkw ist im ersten Halbjahr 2026 in Sachsen ein Elektroauto gewesen. Wie aus einer Statistik des Kraftfahrt-Bundesamtes hervorgeht, wurden in den ersten sechs Monaten im Freistaat 43.350 Personenkraftwagen neu zugelassen. 8.255 davon waren reine Elektroautos (BEV). Rechnet man noch die 4.090 neu zugelassenen Plug-in-Hybride hinzu, erhöht sich der Anteil der Pkw mit Elektroantrieben auf 28,5 Prozent.

Bundesweit war der Anteil der Elektroautos an den Neuzulassungen höher: Von rund 1,48 Millionen neu zugelassenen Pkw waren 368.000 reine E-Autos. Das ist rund ein Viertel oder jedes vierte Fahrzeug. Zusammen mit knapp 164.000 Plug-in-Hybriden verfügten im ersten Halbjahr 35,8 Prozent der neu zugelassenen Fahrzeuge über einen Elektroantrieb./bz/DP/zb

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