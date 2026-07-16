Fed-Direktorin Cook signalisiert Handlungsbereischaft bei anhaltend hoher Inflation
Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Quelle: Poetra.RH/Shutterstock.com
Aus dem Führungskreis der US-Notenbank wird der Ruf nach einer Zinserhöhung lauter, sollte die Inflation nicht bald abebben. Entsprechend äußerte sich Fed-Direktorin Lisa Cook am Mittwoch. Sie sei dann "bereit zu handeln". Doch halte sie es für ratsam, sich noch etwas Zeit zu lassen, um zu beobachten, wie sich die Teuerung entwickele: "Für die Zukunft bin ich jedoch der Ansicht, dass die Risiken für eine höhere Inflation weiterhin überwiegen", sagte sie in der US-Hauptstadt Washington. Auch ihr Kollege Christopher Waller äußerte sich jüngst ähnlich. Die US-Notenbank müsse möglicherweise handeln, sofern in den kommenden Monaten keine eindeutigen Belege für eine nachlassende Inflation vorlägen.
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