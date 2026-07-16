Fed-Direktorin Cook signalisiert Handlungsbereischaft bei anhaltend hoher Inflation

Aus dem Führungskreis der US-Notenbank wird der Ruf nach einer Zinserhöhung lauter, sollte die Inflation nicht bald abebben. Entsprechend äußerte sich Fed-Direktorin Lisa Cook am Mittwoch. ‌Sie sei dann "bereit zu handeln". Doch halte sie es für ratsam, sich noch etwas Zeit zu lassen, um zu ⁠beobachten, wie ⁠sich die Teuerung entwickele: "Für die Zukunft bin ich jedoch der Ansicht, dass die Risiken für eine höhere Inflation weiterhin überwiegen", sagte sie in der US-Hauptstadt Washington. Auch ihr Kollege Christopher Waller äußerte sich jüngst ‌ähnlich. Die US-Notenbank müsse möglicherweise handeln, ‌sofern in den kommenden Monaten keine eindeutigen Belege für eine nachlassende Inflation vorlägen.

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