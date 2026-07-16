Diese Unternehmen bringen heute Zahlen
Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 16.07.2026
onvista · Uhr
Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 16. Juli 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.
test 234 · Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock
Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.
Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern
|Unternehmen
|Finanzbericht
|ABB
|Bericht 2. Quartal 2026
|Abbott Laboratories
|Bericht 2. Quartal 2026
|Alcoa
|Bericht 2. Quartal 2026
|Canamera Energy Metals
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|GE Aerospace (General Electric)
|Bericht 2. Quartal 2026
|Hexagon Purus
|Bericht 2. Quartal 2026
|Intuitive Surgical
|Bericht 2. Quartal 2026
|Investor B
|Bericht 2. Quartal 2026
|Netflix
|Bericht 2. Quartal 2026
|Nordea Bank
|Bericht 2. Quartal 2026
|PowerCell Sweden
|Bericht 2. Quartal 2026
|Seagate Technology
|Bericht Geschäftsjahr 2026
|TSMC Taiwan Semiconductor (ADR)
|Bericht 2. Quartal 2026
|UnitedHealth Group
|Bericht 2. Quartal 2026
|Vizsla Silver
|Bericht Geschäftsjahr 2026
Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.
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