Diese Unternehmen bringen heute Zahlen

Geschäfts- und Quartalsberichte heute, 16.07.2026

onvista · Uhr
Thema: RüstungWasserstoffDividenden-AristokratenE-MobilitätErneuerbare EnergienKI

Diese Unternehmen veröffentlichen heute, am 16. Juli 2026, ihre Geschäftszahlen. Alle Veröffentlichungen kompakt in einer Übersicht.

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test 234 · Quelle: Chutima Chaochaiya/ Shutterstock

Bitte beachte, dass der Begriff „Quartal“ sich immer auf das Geschäftsjahr des Unternehmens bezieht, und nicht auf das Kalenderjahr.

Die beliebtesten Aktien, die heute Zahlen liefern

UnternehmenFinanzbericht
ABBBericht 2. Quartal 2026
Abbott LaboratoriesBericht 2. Quartal 2026
AlcoaBericht 2. Quartal 2026
Canamera Energy MetalsBericht Geschäftsjahr 2026
GE Aerospace (General Electric)Bericht 2. Quartal 2026
Hexagon PurusBericht 2. Quartal 2026
Intuitive SurgicalBericht 2. Quartal 2026
Investor BBericht 2. Quartal 2026
NetflixBericht 2. Quartal 2026
Nordea BankBericht 2. Quartal 2026
PowerCell SwedenBericht 2. Quartal 2026
Seagate TechnologyBericht Geschäftsjahr 2026
TSMC Taiwan Semiconductor (ADR)Bericht 2. Quartal 2026
UnitedHealth GroupBericht 2. Quartal 2026
Vizsla SilverBericht Geschäftsjahr 2026

Alle Termine findest du in unserem Finanzkalender.

EinstellungenAktueller KursPerf. akt.
Perf. 1 Jahr
Chart
1 Jahr
Einstellungen
TSMC Taiwan Semiconductor (ADR)
Netflix
UnitedHealth
Intuitive Surgical
Seagate Technology
ABB
PowerCell Sweden
GE Aerospace
Abbott Laboratories
Hexagon Purus
Investor B
Nordea Bank
C
Canamera Energy Metals
Alcoa
Vizsla Silver

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