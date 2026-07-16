Fotodienstleister Cewe will Sofortfoto-Geschäft von Kodak Alaris kaufen

OLDENBURG (dpa-AFX) - Der Fotodienstleister Cewe will mit einem Zukauf sein Kerngeschäft Fotofinishing und seine internationale Präsenz im Handel ausbauen. Cewe werde das Sofortfoto-Geschäft von Kodak Alaris für rund 72 Millionen Euro übernehmen, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Allerdings könne sich der Kaufpreis aufgrund der zukünftigen Zahlen zum Abschluss-Stichtag noch ändern. Die Transaktion soll im ersten Halbjahr 2027 abgeschlossen sein. Der geplante Zukauf wirke sich entsprechend nicht auf die Prognose für das laufende Jahr 2026 aus.

Der Vorstand erwartet, dass das Sofortfoto-Geschäft von Kodak Alaris ab dem ersten vollen Geschäftsjahr einen positiven Beitrag zum Ergebnis vor Zinsen und Steuern (Ebit) beisteuert. Der Ergebnisbeitrag soll aufgrund von Synergien in den Folgejahren sukzessiv weiter steigen.

Kodak Moments Retail Photo Solutions betreibt den Angaben zufolge mit rund 500 Mitarbeiter in 54 Ländern ein Sofortfoto-Geschäft mit der Marke Kodak Moments. Der Geschäftsbereich verfügt über rund 37.000 online angebundene Fotostationen in 16.000 Geschäften führender Einzelhandelsketten und erwirtschaftet derzeit einen Jahreserlös von rund 200 Millionen Euro./mne/mis