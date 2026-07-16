"FT": Uber bietet 12,5 Milliarden Euro für Delivery Hero

München, 15. ⁠Jul (Reuters) - Der US-Fahrdienst Uber will einem Bericht der "Financial Times" (FT) zufolge am Donnerstag ein rund 12,5 Milliarden Euro schweres Übernahmeangebot für den Berliner Essenslieferdienst Delivery Hero vorlegen. Uber biete den Aktionären von Delivery Hero 41 Euro je Aktie, ‌hieß es in dem Bericht der FT vom Mittwoch unter Berufung auf zahlreiche Quellen. Die Aktien von Delivery Hero waren im Xetra-Handel um ⁠2,3 Prozent ⁠auf 38,18 Euro abgebröckelt. Um zu große Überlappungen mit dem Geschäft seiner Tochter "Uber Eats" zu vermeiden, die ebenfalls Speisen aus Restaurants ausliefert, wolle Uber die türkische Tochter Yemeksepeti sowie Lieferdienste in anderen europäischen Ländern an einen Investor abgeben. Uber Eats und Delivery Hero machen sich auch ‌in Polen, Portugal, Spanien und Schweden Konkurrenz. Wenn ‌sie sich zusammentun, könnte das die Wettbewerbshüter auf den Plan rufen.

Delivery Hero hatte am Dienstag fortgeschrittene Gespräche mit Uber über ein Übernahmeangebot bestätigt, aber keinen ⁠Preis genannt. Die Nachrichtenagentur Bloomberg hatte gemeldet, die Offerte werde deutlich über ‌36 Euro je Aktie liegen.

Uber war erst ⁠im April bei Delivery Hero eingestiegen und hat seine Beteiligung inzwischen auf 24,99 Prozent ausgebaut. Derivate eingeschlossen haben die Amerikaner sogar Zugriff auf knapp 37 Prozent der Anteile. Berichten zufolge hat ‌sich Uber bereits das Anteilspaket des ⁠Hongkonger Investors Aspex Management gesichert. Ende ⁠Mai hatte Uber eine Offerte über 33 Euro je Aktie für Delivery Hero in Aussicht gestellt, war damit aber angesichts des gestiegenen Aktienkurses abgeblitzt.

Zweitgrößter Aktionär von Delivery Hero ist der niederländische Investor Prosus mit 16,8 Prozent. Er muss seinen Anteil eigentlich wegen der Übernahme des Delivery-Hero-Rivalen Just Eat Takeaway bis zum Spätsommer auf weniger als zehn Prozent abbauen, hat die EU aber wegen der veränderten Lage um ⁠Aufschub gebeten.

(Bericht von Alexander HübnerRedigiert von Scot W. StevensonBei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)