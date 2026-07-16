Gegenseitige Angriffe Russlands und der Ukraine - Tote auf beiden Seiten

16. Jul (Reuters) - Bei ⁠gegenseitigen Angriffen der Ukraine und Russlands sind auf beiden Seiten mehrere Menschen getötet worden. Das russische Militär griff in den frühen Morgenstunden erneut die ukrainische Hauptstadt Kiew an, wobei nach Angaben der örtlichen Militärverwaltung ballistische Raketen zum Einsatz kamen. Bei dem Angriff wurden zwei Menschen getötet und sechs weitere Personen verletzt, wie Kiews Bürgermeister Vitali Klitschko am Donnerstag auf Telegram mitteilte. Unter den Verletzten sei auch ‌ein 16-jähriger Teenager. Dem ukrainischen Katastrophenschutz zufolge brachen Brände in zwei Lagerhallen aus. Es war der sechste derartige Angriff auf die Hauptstadt im Juli.

Das russische Verteidigungsministerium teilte mit, man habe militärische und industrielle Anlagen in Kiew getroffen, die an ⁠der Produktion und Lagerung ⁠von Drohnen beteiligt seien. Zudem seien Infrastruktureinrichtungen in den Häfen von Odessa und dem rund 40 Kilometer entfernten Piwdennyj angegriffen worden, die für die Ankunft und die Lagerung von Militärgütern und Treibstoff genutzt würden. Ein Schiff und ein Schnellboot der ukrainischen Streitkräfte seien auf dem Weg zu Häfen in der Region Odessa ebenfalls getroffen worden.

TOTE BEI UKRAINISCHEN ANGRIFFEN AUF RUSSLAND

Bei ukrainischen Drohnen- und Raketenangriffen in der Nacht zu Donnerstag gab es nach Angaben lokaler Behörden in mindestens drei russischen Regionen Tote und ‌Verletzte. In der Region Jaroslawl, rund 250 Kilometer östlich von Moskau, seien ein ‌Mann getötet und vier weitere Menschen verletzt worden, erklärte Gouverneur Michail Jewrajew. In dem Gebiet liegt eine Ölraffinerie, die wiederholt Ziel von Angriffen war. In der Region Saratow an der Wolga meldeten russische Medien unter Berufung auf Behörden Opfer nach einem Drohnenangriff auf die Stadt ⁠Engels, in der sich ein Militärflugplatz befindet. In der an die Ukraine grenzenden Region Brjansk wurden eine 15-jährige Jugendliche und ihre ‌Großmutter bei einem Raketenangriff auf das Dorf Susemka getötet, wie der ⁠dortige Gouverneur mitteilte.

In Russland kam es in den vergangenen Wochen in mehreren Regionen zu Treibstoffengpässen, nachdem ukrainische Drohnen wiederholt Raffinerien und andere Energieanlagen getroffen hatten. Die Ukraine will damit die Einnahmen aus dem Ölgeschäft schmälern, mit denen Russland den Krieg finanziert. Beide Seiten weisen zurück, gezielt Zivilisten ins Visier zu nehmen.

UKRAINE: HABEN RUSSISCHE TANKER IM ‌SCHWARZEN MEER GETROFFEN

Der ukrainische Inlandsgeheimdienst SBU hat nach eigenen Angaben vom ⁠Donnerstag gemeinsam mit der Marine zwei Tanker der sogenannten ⁠russischen Schattenflotte im Schwarzen Meer mit Seedrohnen getroffen. Bei den Schiffen handele es sich um die Tanker "Louise 1" und "Banda", die zum Transport von russischem Rohöl genutzt würden, teilte der SBU mit. Beide Schiffe stünden unter ukrainischen Sanktionen. Das ukrainische Militär meldete auch Angriffe auf russische Schiffe im Asowschen Meer.

Unterdessen wurde der scheidende britische Premierminister Keir Starmer am Donnerstag zu Gesprächen mit dem ukrainischen Präsidenten Wolodymyr Selenskyj in Kiew erwartet. Dies sei einer der letzten Besuche Starmers in seiner Funktion als Regierungschef, teilte sein Amtssitz mit. Starmer wolle mit Selenskyj über die Fortschritte bei der Ausrüstung der Ukraine im Kampf gegen Russland beraten. Zudem solle erörtert werden, worauf sich die Verbündeten als Nächstes konzentrieren sollten. Starmer wird am Montag zurücktreten, ⁠sein Nachfolger soll der Labour-Politiker Andy Burnham werden.

(Bericht von Anna Pruchnicka, Ron Popeski, Oleksandr Kozhukhar, Natalia Bueno Rebolledo und Reuters-Büro Moskau, geschrieben von Philipp Krach, redigiert von Elke Ahlswede. Bei Rückfragen wenden Sie sich an unsere Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com (für Politik und Konjunktur) oder frankfurt.newsroom@thomsonreuters.com (für Unternehmen ‌und Märkte).)