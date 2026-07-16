Hypoport: Private Immobilienfinanzierung stagniert im zweiten Quartal

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BERLIN (dpa-AFX) - Der Finanzdienstleister Hypoport hat in der privaten Immobilienfinanzierung im zweiten Quartal eine Stagnation hinnehmen müssen. Nach dem Zinsanstieg infolge des Iran-Kriegs hätten viele Verbraucher im ersten Quartal noch schnell Kredite abgeschlossen, berichtete das Unternehmen am Donnerstag in Berlin. Dieser Vorzieheffekt ging demnach zulasten des zweiten Quartals. So verzeichnete Hypoports Vermittlungsplattform Europace eine Stagnation: Das vermittelte Kreditvolumen in der privaten Immobilienfinanzierung lag im zweiten Quartal mit etwas mehr als 18 Milliarden Euro nur minimal über dem Vorjahreswert.

Während der Anteil des Geschäfts mit Genossenschaftsbanken und Sparkassen im ersten Halbjahr wuchs, sank das Vertriebsvolumen privater Banken den Angaben zufolge weiter. Derzeit drehe sich das Geschäft überwiegend um Käufe von Bestandsimmobilien. Der Neubau wachse stark, aber auf sehr niedrigem Niveau. "Energetische Sanierungen bleiben trotz politisch geforderter Wärmewende weiterhin deutlich unter dem notwendigen Niveau", berichtete Hypoport./stw/zb

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