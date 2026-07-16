Iran: Straße von Hormus ist "rote Linie" - Vergeltung angedroht

- von Jana Choukeir ⁠und Nayera Abdallah

Dubai, 16. Jul (Reuters) - Der Iran hat die Kontrolle über die Straße von Hormus zu einer unüberschreitbaren "roten Linie" erklärt und für den Fall von US-Angriffen auf seine Infrastruktur mit Gegenschlägen in der gesamten Golfregion gedroht. Sollte US-Präsident Donald Trump seine Drohung wahrmachen und die USA iranische Einrichtungen angreifen, werde die Islamische Republik die gesamten Schlüsselanlagen in der Region ins Visier nehmen, teilte ein iranischer Militärsprecher am Donnerstag mit. Die USA hatten zuvor die fünfte Nacht in Folge Angriffe geflogen und erneut eine Seeblockade ‌gegen iranische Häfen verhängt. Washington zufolge soll damit die Straße von Hormus wieder geöffnet werden, die der Iran am vergangenen Samstag nach dem Scheitern einer brüchigen Waffenruhe geschlossen hatte.

Der iranische Armeesprecher Mohammad Akraminia erklärte, der Iran behalte die volle Kontrolle über die für den internationalen Seehandel und die globale ⁠Öl- und Gasversorgung wichtige ⁠Straße von Hormus. "Die Amerikaner dachten, dass sie durch Angriffe auf einige unserer Stützpunkte an der Südküste des Landes die Kontrolle über diese strategische Meerenge übernehmen könnten", sagte Akraminia. "Die Islamische Republik Iran hat jedoch die Fähigkeit, die Kontrolle über die Straße von Hormus von jedem einzelnen Punkt ihres Territoriums aus auszuüben, was keineswegs von der Beherrschung der Küsten und Inseln abhängt." Vor dem Krieg wurde etwa ein Fünftel der weltweiten Öl- und Gaslieferungen über die Wasserstraße transportiert.

"BIS ZUM ENDE WIDERSTAND LEISTEN"

Die US-Angriffe zielen darauf ab, die Öffnung der Schiffspassage zu erzwingen, sagten drei mit dem Vorgang vertraute US-Regierungsvertreter der Nachrichtenagentur Reuters. Zudem würden dabei iranische Militärkapazitäten ‌ins Visier genommen, die die USA im Vorfeld möglicher komplexerer Einsätze zerstören wollten. Die iranische Armee ‌hatte erklärt: "Wir werden zweifellos bis zum Ende Widerstand leisten und die amerikanischen Interventionen in der Region neutralisieren." Dem iranischen Militärsprecher Akraminia zufolge ist der einzige Weg für eine Öffnung der Straße von Hormus, dass die USA ein im Juni unterzeichnetes 14-Punkte-Memorandum einhalten und die "iranischen Vorschriften" für den Schiffsverkehr in der Meerenge akzeptierten.

Trump hatte am Dienstag gedroht, in der ⁠kommenden Woche iranische Kraftwerke und Brücken anzugreifen, sollte Teheran die Verhandlungen nicht wieder aufnehmen. Akraminia warnte, dass die iranischen Streitkräfte in diesem Fall "die gesamte verbleibende Infrastruktur" in ‌der Region attackieren würden. Die Reaktion werde härter, weitreichender und zerstörerischer ausfallen als bei ⁠früheren Angriffen. Der Iran teilte zudem mit, er habe als Reaktion auf die US-Angriffe US-Stützpunkte in Kuwait und Jordanien ins Visier genommen. "Unsere Nachbarn sollten wissen, dass es inakzeptabel ist und nicht unbeantwortet bleiben wird, den Amerikanern einen Stützpunkt zur Verfügung zu stellen und ihnen zu erlauben, auf iranisches Territorium zu feuern", hieß es in einer Erklärung der Armee.

"WIR BEFINDEN UNS IN EINEM EXISTENZIELLEN KRIEG"

Am frühen Donnerstagmorgen heulten in Bahrain die ‌Luftalarmsirenen, während auch Kuwait nach eigenen Angaben auf Bedrohungen durch feindliche Drohnen reagierte. Die ⁠iranische Armee erklärte, sie habe den Luftwaffenstützpunkt Al-Asrak in Jordanien mit ⁠ballistischen Raketen beschossen. Die iranischen Revolutionsgarden teilten mit, sie hätten das Satellitenkommunikationszentrum und das Frühwarnradar auf dem Luftwaffenstützpunkt Ali Al Salem sowie eine US-Militäranlegestelle im kuwaitischen Al-Schuaiba zerstört. Bahrains Verteidigungsministerium erklärte, die Luftabwehr habe mehrere iranische Flugkörper abgefangen und zerstört.

Nach den ersten US-Angriffen in der Nacht zu Donnerstag erklärte Teherans Chefunterhändler Mohammad Bagher Ghalibaf: "Wir befinden uns in einem existenziellen Krieg mit Amerika." Trump sendete allerdings auch diplomatische Signale und bezeichnete die Freilassung einer im Iran festgehaltenen US-Bürgerin als "Geste des guten Willens". Auf seiner Online-Plattform Truth Social schrieb er, die Frau sei unter der Regierung seines Vorgängers Joe Biden 2024 im Iran unrechtmäßig festgehalten worden und habe das Land nun verlassen dürfen.

Die jüngste Eskalation schürt die Sorgen über einen erneuten umfassenden Krieg in der Region. Analysten zufolge könnte der Iran zudem die mit ihm verbündeten Huthi-Rebellen im Jemen einsetzen, um die Meerenge Bab al-Mandab zum Roten Meer zu blockieren. Damit wäre eine weitere ⁠der weltweit wichtigsten Energieadern bedroht. Der Krieg hat Tausende Menschen das Leben gekostet und Millionen vertrieben, vor allem im Iran und im Libanon, wo der Konflikt zwischen Israel und der vom Iran unterstützten Hisbollah-Miliz erneut ausgebrochen ist.

(Mit weiteren Reuters-BürosBearbeitet von Michael Perry und Alexander RatzRedigiert von Christian Götz. Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an unsere ‌Redaktion unter berlin.newsroom@thomsonreuters.com)