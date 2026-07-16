IRW-News: Fury Gold Mines Limited : Fury Gold Mines gibt Update zur vorsorglichen Evakuierung des Eau-Claire-Lagers aufgrund eines nahegelegenen Waldbrands

IRW-PRESS: Fury Gold Mines Limited : Fury Gold Mines gibt Update zur vorsorglichen Evakuierung des Eau-Claire-Lagers aufgrund eines nahegelegenen Waldbrands

Das gesamte Personal wurde sicher evakuiert; die Explorationsaktivitäten wurden vorsorglich vorübergehend ausgesetzt.

TORONTO, Kanada - 15. Juli 2026 / IRW-Press / Fury Gold Mines Limited (TSX und NYSE American: FURY) (Fury oder das Unternehmen) - https://www.rohstoff-tv.com/mediathek/unternehmen/profile/fury-gold-mines-ltd/ - gibt heute bekannt, dass es als Vorsichtsmaßnahme das gesamte Personal aus seinem Camp Eau Claire, das sich im Eeyou-Istchee-Territorium in der Region James Bay im Norden von Quebec befindet, evakuiert hat, da in der Nähe des Standorts ein Waldbrand wütet.

Die Evakuierung erfolgte in Abstimmung mit den lokalen Behörden und gemäß den Notfallprotokollen des Unternehmens. Alle Mitarbeiter und Auftragnehmer wurden sicher aus dem Camp evakuiert, und es wurden keine Verletzten gemeldet. Die Explorations- und Bohrarbeiten in Eau Claire wurden vorübergehend ausgesetzt, während die Lage bewertet wird.

Das Unternehmen beobachtet die Lage in enger Zusammenarbeit mit den lokalen und provinziellen Feuerwehrbehörden und wird weitere Informationen bereitstellen, sobald diese verfügbar sind, einschließlich Angaben zum Zeitpunkt der Rückkehr zum Standort und etwaiger Auswirkungen auf das Explorationsprogramm des Unternehmens in Eau Claire.

Die Sicherheit unserer Mitarbeiter hat für uns oberste Priorität, erklärte Tim Clark, CEO von Fury. Wir sind unserem Team und den örtlichen Behörden dankbar, dass sie eine geordnete und sichere Evakuierung des Lagers in Eau Claire gewährleistet haben. Wir werden die Lage weiterhin genau beobachten und die Aktivitäten vor Ort wieder aufnehmen, sobald dies sicher möglich ist.

Das Unternehmen geht derzeit nicht davon aus, dass diese vorsorgliche Aussetzung wesentliche Auswirkungen auf sein zuvor bekannt gegebenes Bohrprogramm der Phase 2 in Eau Claire haben wird, wird jedoch weitere Informationen bereitstellen, sobald die Aktivitäten wieder aufgenommen werden und das Ausmaß etwaiger Verzögerungen abgeschätzt werden kann.

Über Fury Gold Mines Limited

Fury Gold Mines Limited ist ein finanzstarkes, auf Kanada fokussiertes Explorationsunternehmen, das das Goldprojekt Eau Claire in Richtung Erschließung vorantreibt und eine Beteiligung von 5,8 % an Contango Silver and Gold Inc. hält. Unter der Führung eines Managementteams und eines Vorstands, die nachweisliche Erfolge bei der Finanzierung und Weiterentwicklung von Explorationsprojekten vorweisen können, beabsichtigt Fury, sein Goldportfolio durch strenge Projektbewertung und herausragende Explorationsleistungen auszubauen. Fury hat sich verpflichtet, die höchsten Branchenstandards in den Bereichen Unternehmens -Governance, Umweltschutz, Engagement für die Gemeinschaft und nachhaltiger Bergbau einzuhalten. Weitere Informationen zu Fury Gold Mines finden Sie unter www.furygoldmines.com.

Für weitere Informationen zu Fury Gold Mines Limited wenden Sie sich bitte an:

Salisha Ilyas, Investor Relations

Tel.: (844) 601-0841

E-Mail: info@furygoldmines.com

Website: www.furygoldmines.com

In Europa

Swiss Resource Capital AG

Marc Ollinger

info@resource-capital.ch

www.resource-capital.ch

Zukunftsgerichtete Aussagen und zusätzliche Warnhinweise

Diese Pressemitteilung enthält bestimmte Aussagen, die als zukunftsgerichtete Aussagen im Sinne der geltenden Wertpapiergesetze angesehen werden können. Diese Aussagen beziehen sich unter anderem auf den Stand und die Dauer des Waldbrands in der Nähe des Lagers Eau Claire, die Wiederaufnahme der Explorations- und Bohrarbeiten in Eau Claire sowie die erwarteten Auswirkungen - sofern vorhanden - der Evakuierung und der damit verbundenen Aussetzung der Aktivitäten auf das Explorationsprogramm und den Zeitplan des Unternehmens. Solche Aussagen spiegeln die aktuellen Einschätzungen des Unternehmens wider, basieren auf bestimmten Annahmen, unterliegen bestimmten Risiken und Ungewissheiten und stellen keine Garantie für zukünftige Ergebnisse dar.

Obwohl das Unternehmen der Ansicht ist, dass die in diesen zukunftsgerichteten Aussagen zum Ausdruck gebrachten Annahmen und Erwartungen angemessen sind, kann keine Gewissheit darüber bestehen, dass sich diese Annahmen und Erwartungen als wesentlich zutreffend erweisen werden. Das Ausmaß und die Dauer des Waldbrands, die Wetterbedingungen sowie Entscheidungen lokaler und provinzieller Behörden liegen außerhalb der Kontrolle des Unternehmens und können zu Änderungen der hierin offengelegten Informationen führen. Die Mineralexploration ist ein mit hohem Risiko behaftetes Unterfangen.

Leser sollten die Risiken beachten, die im Jahresinformationsformular und im MD&A des Unternehmens für das am 31. Dezember 2025 endende Geschäftsjahr sowie in den nachfolgenden, bei den kanadischen Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen zur fortlaufenden Offenlegung, die unter www.sedarplus.ca verfügbar sind, und im Jahresbericht des Unternehmens, der unter www.sec.gov verfügbar ist, erörtert werden. Leser sollten sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen verlassen, da diese von Natur aus mit Unsicherheiten behaftet sind.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:

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