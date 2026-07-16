Meta Platforms: Strategische Neuausrichtung zwischen KI-Investitionen und Werbemonopol
DZ BANK · Uhr
Thema: KI
Werbung
Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.
Meta Platforms: Strategische Neuausrichtung zwischen KI-Investitionen und Werbemonopol
Das könnte dich auch interessieren
Plus-Analysen
83 Prozent Kursverlust seit 2021Neuer Übernahmeversuch: Die Gründe hinter Paypals Absturzgestern, 10:08 Uhr · onvista
Trendwende beim PharmakonzernSo viel Potenzial hat die Novo-Nordisk-Aktie jetzt noch14. Juli · onvista
Martin Goersch zu Aktien, Gold und KryptoKI-Superzyklus oder Blase? Meine Erwartungen fürs zweite Halbjahr13. Juli · onvista