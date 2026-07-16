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Meta Platforms: Strategische Neuausrichtung zwischen KI-Investitionen und Werbemonopol

DZ BANK · Uhr
Thema: KI
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Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Meta Platforms: Strategische Neuausrichtung zwischen KI-Investitionen und Werbemonopol


Der Technologiekonzern baut seine Infrastruktur im laufenden Jahr erheblich aus, um den Wachstumsmarkt für künstliche Intelligenz zu durchdringen. Gleichzeitig rücken die anstehenden Quartalszahlen und neue regulatorische Hürden in Europa in das direkte Blickfeld der Investoren.

Milliardeninvestitionen in die KI-Infrastruktur

Der Fokus von Meta Platforms liegt im Jahr 2026 eindeutig auf dem Ausbau der eigenen Kapazitäten für künstliche Intelligenz. Der Konzern hat seine Prognose für die Investitionsausgaben (Capital Expenditure) für das laufende Jahr auf eine Spanne von 125 bis 145 Milliarden US-Dollar angehoben. Dieser Schritt unterstreicht den branchenweiten Trend, Rechenzentren für rechenintensive KI-Modelle aufzurüsten, wobei Meta einen überdurchschnittlich großen Anteil seines erwarteten Jahresumsatzes in diese Infrastruktur investiert. Diese finanziellen Mittel fließen unter anderem in den Bau neuer Datenzentren, wie die im Juli 2026 angekündigten Projekte in Louisiana und Kanada, sowie in die Entwicklung eigener Modelle wie dem kürzlich vorgestellten Bildgenerator Muse Image. Ziel dieser Ausgaben ist es, die Basis für eine tiefergehende Integration von KI in bestehende Dienste zu schaffen.



Endlos Turbo Long 446,2998 open end: Basiswert Meta Platforms

DJ8S80
Quelle: DZ BANK: Geld 16.07. 13:23:53, Brief 16.07. 13:23:53
20,70 EUR 20,72 EUR 0,98% Basiswertkurs: 681,30 USD
Geld in EUR Brief in EUR Diff. Vortag in % Quelle: NASDAQ , 15.07.
Basispreis 446,2998 USD Knock-Out-Barriere 446,2998 USD
Hebel 2,88x Abstand zum Basispreis in % 34,49%
Abstand zum Knock-Out in % 34,49% Bezugsverhältnis (BV) / Bezugsgröße 0,01

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Marcus Landau
Marcus Landau, Derivate-Experte der DZ BANK, ist seit 2003 in der Zertifikate- und Derivatebranche tätig und erstellt regelmäßig Analysen rund um die Aktien- und Rohstoffmärkte, die er mit spannenden Zertifikate-Ideen verknüpft.



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