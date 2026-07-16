Speicher-Aktie im KI-Zyklus

Micron: Zu viel Pessimismus?

onvista · Uhr (aktualisiert: Uhr)

Micron bleibt hochvolatil und steht weiter unter Druck. Der starke Rückgang passt aber nur bedingt zu den fundamentalen Erwartungen im Speicherzyklus.

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Was bewegt die Aktie?

Die Aktie verlor vorbörslich erneut rund fünf Prozent und rutschte unter die Marke von 900 Dollar. Der Kurs bewegt sich in Richtung 800 Dollar. Dort liegt ein möglicher Unterstützungsbereich, doch die Schwankungen bleiben außergewöhnlich hoch.

Seit Jahresbeginn gab es mehrere große Korrekturen. Rücksetzer von 20 bis 33 Prozent traten bereits mehrfach auf. Der aktuelle Rückgang liegt vom Hoch aus bei mehr als 30 Prozent. Diese Bewegung hängt auch mit Verwerfungen rund um SK Hynix, gehebelten Produkten und starken Positionierungs-Effekten im Speichersegment zusammen.

Fundamental bleiben die Erwartungen hoch. Morgan Stanley erwartet für Micron im laufenden Jahr 147 Milliarden Dollar Bruttogewinn mit einer Bruttomarge von 85 Prozent. Im kommenden Jahr sollen es 255 Milliarden Dollar und 90 Prozent Marge werden. HSBC rechnet für HBM bis 2028 mit einer jährlichen Wachstumsrate von 70 Prozent.

Einschätzung

Kurzfristig kann Micron weiter bis 800 Dollar oder im Extremfall bis 650 Dollar fallen. Bei einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von rund 6,3 wirkt die Aktie fundamental aber günstig. Der Rücksetzer bleibt deshalb eher eine Gelegenheit als ein Grund, die Grundthese aufzugeben.

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