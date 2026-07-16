US-Bankaktie mit Rekordumsatz

Morgan Stanley: Wieso mir die Bewertung zu hoch ist

onvista · Uhr

Morgan Stanley hat starke Quartalszahlen geliefert. Der Rekordumsatz und der deutliche Gewinnanstieg sprechen für die Bank, die hohe Bewertung begrenzt aber die Attraktivität.

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Was bewegt die Aktie?

Morgan Stanley meldete einen Gewinn je Aktie von 3,46 Dollar. Das entspricht einem Anstieg um 62 Prozent und liegt deutlich über der Analystenerwartung von 2,93 Dollar. Der Umsatz erreichte mit 21,3 Milliarden Dollar einen Rekordwert. Erwartet waren nur 19,7 Milliarden Dollar.

Im Vergleich zum Vorjahr stieg der Umsatz von 16,8 auf 21,3 Milliarden Dollar. Das entspricht einem Plus von 27 Prozent. Wachstumstreiber waren Investmentbanking, Aktienhandel und Vermögensverwaltung. Auch der Nettozinsertrag überzeugte mit 2,78 Milliarden Dollar und lag leicht über den Erwartungen.

Die Profitabilität lag bei 34 Prozent und damit auf dem Niveau des Vorquartals, aber deutlich über dem Vorjahr. Belastend wirkten die gestiegenen Kosten. Sie dürften ein Grund sein, warum die Aktie trotz starker Zahlen kein deutliches neues Hoch erreichte.

Einschätzung

Operativ läuft Morgan Stanley stark. Für einen Neueinstieg ist die Bewertung mit einem Kurs/Buchwert-Verhältnis von etwa 3,5 aber hoch. Nach einer Korrektur von rund zehn Prozent könnte die Aktie wieder interessanter werden.

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