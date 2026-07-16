GLP-1-Aktie mit EU-Zulassung

Novo Nordisk: Wieso die Wegovy-Pille neue Fantasie bringt

onvista · Uhr

Novo Nordisk hat in Europa die Zulassung für die orale Wegovy-Version erhalten. Das verschafft dem Unternehmen einen wichtigen Vorsprung im Markt für GLP-1-Medikamente ohne Spritze.

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Was bewegt die Aktie?

Die EU-Kommission hat Wegovy als Tablette zugelassen. Es ist die erste Zulassung für ein orales GLP-1-Produkt in Europa. Strategisch ist das wichtig, weil Novo Nordisk damit früh einen großen Markt adressieren kann.

Die Entwicklung in den USA zeigt, wie relevant das Produkt sein kann. In der Woche bis zum 3. Juli entfielen knapp 90 Prozent des Marktes für orale Produkte auf Wegovy. Zepbound von Eli Lilly kam auf rund zehn Prozent. In absoluten Zahlen standen etwa 153.000 Verschreibungen bei Wegovy rund 20.000 Verschreibungen beim Konkurrenzprodukt gegenüber.

Die Aktie legte im europäischen Handel zunächst rund ein Prozent zu. Mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von etwa 16,6 wirkt Novo Nordisk im Vergleich zu Eli Lilly deutlich günstiger. Eli Lilly ist inzwischen etwa doppelt so hoch bewertet.

Einschätzung

Novo Nordisk hat nach dem starken Rückgang der vergangenen Monate wieder Aufholpotenzial. Entscheidend ist, ob das Unternehmen mit der oralen Variante seine Marktposition neu stärkt. Die EU-Zulassung verbessert die Ausgangslage deutlich.

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