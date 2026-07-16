Chipkonzern

Nvidia kooperiert bei KI-Entwicklung mit Japans Robotikfirmen

Reuters · Uhr (aktualisiert: Uhr)
Thema: KI

Chipkonzern Nvidia baut seine Robotik-Offensive aus und kooperiert dafür mit japanischen Maschinenbauern wie Fanuc und Yaskawa.

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Der Kursverlauf von Nvidia auf einem Smartphone
Quelle: Adobe.com/Nadejda

Bei der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) für Roboter arbeitet Nvidia künftig eng mit japanischen Maschinenbauern wie Fanuc oder Yaskawa zusammen. "Dank KI werden ‌Roboter intelligent, anpassungsfähig und problemlos einsetzbar", sagte Jensen Huang, der Chef des weltgrößten Chipkonzerns, am ⁠Donnerstag bei ⁠einer Veranstaltung in Tokio.

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