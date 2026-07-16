Nvidia kooperiert bei KI-Entwicklung mit Japans Robotikfirmen

Bei der Entwicklung von Künstlicher Intelligenz (KI) für Roboter arbeitet Nvidia künftig eng mit japanischen Maschinenbauern wie Fanuc oder Yaskawa zusammen. "Dank KI werden ‌Roboter intelligent, anpassungsfähig und problemlos einsetzbar", sagte Jensen Huang, der Chef des weltgrößten Chipkonzerns, am ⁠Donnerstag bei ⁠einer Veranstaltung in Tokio.

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