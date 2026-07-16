Original-Research: Bio-Gate AG (von GBC AG): Kaufen

^ Original-Research: Bio-Gate AG - von GBC AG 16.07.2026 / 12:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group. Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte. --------------------------------------------------------------------------- Einstufung von GBC AG zu Bio-Gate AG Unternehmen: Bio-Gate AG ISIN: DE000BGAG981 Anlass der Studie: Research Report (Anno) Empfehlung: Kaufen Kursziel: 3,40 EUR Kursziel auf Sicht von: 31.12.2027 Letzte Ratingänderung: Analyst: Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker Bio-Gate vor dem nächsten Wachstumsschritt: verbesserte operative Basis und attraktive Skalierungspotenziale Die Bio-Gate AG befindet sich an einem wichtigen Übergangspunkt von der Entwicklungs- und Aufbauphase hin zu einer stärker skalierbaren Wachstumsphase. Das Unternehmen adressiert mit seinen antimikrobiellen Technologien strukturell wachsende Märkte in der Human- und Veterinärmedizin, der Wundpflege, der Dermakosmetik sowie bei funktionalisierten Oberflächen. Mit der HyProtect(TM)-Implantatbeschichtung, der MicroSilver-Technologie, dem wachsenden Veterinärgeschäft und der Labortochter QualityLabs verfügt Bio-Gate über mehrere Ansatzpunkte für künftiges Umsatzwachstum und eine nachhaltige Verbesserung der Ertragslage. Im Geschäftsjahr 2025 erzielte Bio-Gate wichtige operative Fortschritte. Der Konzernumsatz stieg um 4,9 % auf 7,40 Mio. EUR nach 7,05 Mio. EUR im Vorjahr. Besonders positiv entwickelte sich das Veterinärgeschäft, das insbesondere durch die stärkere internationale Marktdurchdringung in Nordamerika deutlich zulegen konnte. Auch die Medizintechnik sowie QualityLabs entwickelten sich positiv. Der Rückgang im Bereich Dermakosmetik und Wundpflege war hingegen vor allem durch kundenseitige Anpassungsprozesse geprägt und sollte aus unserer Sicht nicht als strukturelle Schwäche des Segments gewertet werden. Auch auf der Ergebnisseite zeigte sich eine deutliche Verbesserung. Das EBITDA verbesserte sich auf -0,90 Mio. EUR nach -1,30 Mio. EUR im Vorjahr, das EBIT auf -1,13 Mio. EUR nach -1,61 Mio. EUR und das Konzernergebnis auf -1,16 Mio. EUR nach -1,62 Mio. EUR. Wesentliche Treiber waren die höhere Wertschöpfungstiefe, die erweiterten Produktionskapazitäten am Standort Bremen, geringere Materialaufwendungen sowie erste Effekte aus Effizienz- und Kostensenkungsmaßnahmen. Damit wurde eine wichtige Grundlage geschaffen, um künftig stärker von Skaleneffekten profitieren zu können. Für 2026 erwarten wir zunächst eine Stabilisierung auf dem verbesserten operativen Niveau. Unsere Umsatzprognose liegt bei 7,40 Mio. EUR und damit auf dem Niveau des Vorjahres. Für 2027 prognostizieren wir einen Umsatzanstieg auf 8,00 Mio. EUR. Im Jahr 2028 sollte sich das Wachstum weiter beschleunigen und der Konzernumsatz auf 9,30 Mio. EUR steigen. Wesentliche Wachstumstreiber sind das Geschäftsfeld Veterinär, eine Erholung im Bereich Dermakosmetik und Wundpflege, steigende Beiträge der Messdienstleistungen sowie zusätzliche Umsätze aus der Medizintechnik. Der strategisch wichtigste mittel- bis langfristige Werttreiber bleibt die Medizintechnik. Mit der HyProtect(TM)-Beschichtung adressiert Bio-Gate den hohen Bedarf an Lösungen zur Reduzierung implantatassoziierter Infektionen. Die laufenden Projekte mit international tätigen Implantatherstellern könnten nach erfolgreicher Zulassung den Übergang von projektbezogenen Entwicklungsumsätzen zu wiederkehrenden Serienbeschichtungsumsätzen und möglichen Lizenzerlösen ermöglichen. Einen stärkeren kommerziellen Hochlauf erwarten wir jedoch erst ab 2028/2029. Ergebnisseitig erwarten wir eine schrittweise operative Skalierung. Für 2026 prognostizieren wir ein EBITDA von -0,30 Mio. EUR, ein EBIT von -0,60 Mio. EUR und ein Konzernergebnis von -0,65 Mio. EUR. Im Jahr 2027 sollte sich das EBITDA weiter auf -0,20 Mio. EUR verbessern, während wir ein EBIT von -0,40 Mio. EUR und ein Konzernergebnis von -0,46 Mio. EUR erwarten. Für 2028 prognostizieren wir ein positives EBITDA von 0,35 Mio. EUR, ein EBIT von 0,10 Mio. EUR und ein ausgeglichenes Konzernergebnis. Die wesentlichen Ergebnishebel liegen in der besseren Auslastung der bestehenden Infrastruktur, der höheren Eigenfertigung, einem verbesserten Produktmix und fortgesetzter Kostendisziplin. Die ordentliche Hauptversammlung am 30. Juni 2026 hat die Einziehung einer Aktie, die anschließende Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung der Aktien im Verhältnis 5:1 sowie eine Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht beschlossen. Die Maßnahmen dienen der bilanziellen Bereinigung der Kapitalstruktur und sollen die Eigenkapital- und Finanzierungsbasis stärken. Unsere Bewertung erfolgt auf Basis der aktuellen Aktienanzahl vor Umsetzung der beschlossenen Aktienzusammenlegung und vor Durchführung der Kapitalerhöhung. Eine mögliche Verwässerung aus der Kapitalerhöhung ist in der Bewertung bislang nicht berücksichtigt. Auf Basis unseres DCF-Modells bestätigen wir unser Kursziel von 3,40 EUR und vergeben weiterhin das Rating KAUFEN. Aus unserer Sicht verfügt Bio-Gate über ein attraktives Chancenprofil, getragen von strukturell wachsenden Zielmärkten, einer differenzierten Technologieplattform, zunehmender Internationalisierung und einem klar erkennbaren Pfad in Richtung Profitabilität. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

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