Original-Research: Bio-Gate AG (von GBC AG): Kaufen

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Original-Research: Bio-Gate AG - von GBC AG

16.07.2026 / 12:00 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von GBC AG zu Bio-Gate AG

     Unternehmen:               Bio-Gate AG
     ISIN:                      DE000BGAG981

     Anlass der Studie:         Research Report (Anno)
     Empfehlung:                Kaufen
     Kursziel:                  3,40 EUR
     Kursziel auf Sicht von:    31.12.2027
     Letzte Ratingänderung:
     Analyst:                   Matthias Greiffenberger, Cosmin Filker

Bio-Gate vor dem nächsten Wachstumsschritt: verbesserte operative Basis und
attraktive Skalierungspotenziale

Die Bio-Gate AG befindet sich an einem wichtigen Übergangspunkt von der
Entwicklungs- und Aufbauphase hin zu einer stärker skalierbaren
Wachstumsphase. Das Unternehmen adressiert mit seinen antimikrobiellen
Technologien strukturell wachsende Märkte in der Human- und
Veterinärmedizin, der Wundpflege, der Dermakosmetik sowie bei
funktionalisierten Oberflächen. Mit der HyProtect(TM)-Implantatbeschichtung,
der MicroSilver-Technologie, dem wachsenden Veterinärgeschäft und der
Labortochter QualityLabs verfügt Bio-Gate über mehrere Ansatzpunkte für
künftiges Umsatzwachstum und eine nachhaltige Verbesserung der Ertragslage.

Im Geschäftsjahr 2025 erzielte Bio-Gate wichtige operative Fortschritte. Der
Konzernumsatz stieg um 4,9 % auf 7,40 Mio. EUR nach 7,05 Mio. EUR im Vorjahr.
Besonders positiv entwickelte sich das Veterinärgeschäft, das insbesondere
durch die stärkere internationale Marktdurchdringung in Nordamerika deutlich
zulegen konnte. Auch die Medizintechnik sowie QualityLabs entwickelten sich
positiv. Der Rückgang im Bereich Dermakosmetik und Wundpflege war hingegen
vor allem durch kundenseitige Anpassungsprozesse geprägt und sollte aus
unserer Sicht nicht als strukturelle Schwäche des Segments gewertet werden.

Auch auf der Ergebnisseite zeigte sich eine deutliche Verbesserung. Das
EBITDA verbesserte sich auf -0,90 Mio. EUR nach -1,30 Mio. EUR im Vorjahr, das
EBIT auf -1,13 Mio. EUR nach -1,61 Mio. EUR und das Konzernergebnis auf -1,16
Mio. EUR nach -1,62 Mio. EUR. Wesentliche Treiber waren die höhere
Wertschöpfungstiefe, die erweiterten Produktionskapazitäten am Standort
Bremen, geringere Materialaufwendungen sowie erste Effekte aus Effizienz-
und Kostensenkungsmaßnahmen. Damit wurde eine wichtige Grundlage geschaffen,
um künftig stärker von Skaleneffekten profitieren zu können.

Für 2026 erwarten wir zunächst eine Stabilisierung auf dem verbesserten
operativen Niveau. Unsere Umsatzprognose liegt bei 7,40 Mio. EUR und damit auf
dem Niveau des Vorjahres. Für 2027 prognostizieren wir einen Umsatzanstieg
auf 8,00 Mio. EUR. Im Jahr 2028 sollte sich das Wachstum weiter beschleunigen
und der Konzernumsatz auf 9,30 Mio. EUR steigen. Wesentliche Wachstumstreiber
sind das Geschäftsfeld Veterinär, eine Erholung im Bereich Dermakosmetik und
Wundpflege, steigende Beiträge der Messdienstleistungen sowie zusätzliche
Umsätze aus der Medizintechnik.

Der strategisch wichtigste mittel- bis langfristige Werttreiber bleibt die
Medizintechnik. Mit der HyProtect(TM)-Beschichtung adressiert Bio-Gate den
hohen Bedarf an Lösungen zur Reduzierung implantatassoziierter Infektionen.
Die laufenden Projekte mit international tätigen Implantatherstellern
könnten nach erfolgreicher Zulassung den Übergang von projektbezogenen
Entwicklungsumsätzen zu wiederkehrenden Serienbeschichtungsumsätzen und
möglichen Lizenzerlösen ermöglichen. Einen stärkeren kommerziellen Hochlauf
erwarten wir jedoch erst ab 2028/2029.

Ergebnisseitig erwarten wir eine schrittweise operative Skalierung. Für 2026
prognostizieren wir ein EBITDA von -0,30 Mio. EUR, ein EBIT von -0,60 Mio. EUR
und ein Konzernergebnis von -0,65 Mio. EUR. Im Jahr 2027 sollte sich das
EBITDA weiter auf -0,20 Mio. EUR verbessern, während wir ein EBIT von -0,40
Mio. EUR und ein Konzernergebnis von -0,46 Mio. EUR erwarten. Für 2028
prognostizieren wir ein positives EBITDA von 0,35 Mio. EUR, ein EBIT von 0,10
Mio. EUR und ein ausgeglichenes Konzernergebnis. Die wesentlichen
Ergebnishebel liegen in der besseren Auslastung der bestehenden
Infrastruktur, der höheren Eigenfertigung, einem verbesserten Produktmix und
fortgesetzter Kostendisziplin.

Die ordentliche Hauptversammlung am 30. Juni 2026 hat die Einziehung einer
Aktie, die anschließende Kapitalherabsetzung durch Zusammenlegung der Aktien
im Verhältnis 5:1 sowie eine Barkapitalerhöhung mit Bezugsrecht beschlossen.
Die Maßnahmen dienen der bilanziellen Bereinigung der Kapitalstruktur und
sollen die Eigenkapital- und Finanzierungsbasis stärken. Unsere Bewertung
erfolgt auf Basis der aktuellen Aktienanzahl vor Umsetzung der beschlossenen
Aktienzusammenlegung und vor Durchführung der Kapitalerhöhung. Eine mögliche
Verwässerung aus der Kapitalerhöhung ist in der Bewertung bislang nicht
berücksichtigt.

Auf Basis unseres DCF-Modells bestätigen wir unser Kursziel von 3,40 EUR und
vergeben weiterhin das Rating KAUFEN. Aus unserer Sicht verfügt Bio-Gate
über ein attraktives Chancenprofil, getragen von strukturell wachsenden
Zielmärkten, einer differenzierten Technologieplattform, zunehmender
Internationalisierung und einem klar erkennbaren Pfad in Richtung
Profitabilität.



Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=177c21cf308e9f4af2e7455b54a7c99f

Kontakt für Rückfragen:
GBC AG
Halderstraße 27
86150 Augsburg
0821 / 241133 0
research@gbc-ag.de
++++++++++++++++
Offenlegung möglicher Interessenskonflikte nach § 85 WpHG und Art. 20 MAR
Beim oben analysierten Unternehmen ist folgender möglicher
Interessenkonflikt gegeben: (5a,7,11); Einen Katalog möglicher
Interessenkonflikte finden Sie unter:
https://www.gbc-ag.de/de/Offenlegung.htm
+++++++++++++++
Fertigstellung: 16.07.2026 (10:30 Uhr)
Erste Weitergabe: 16.07.2026 (12:00 Uhr)

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https://eqs-news.com/?origin_id=0d3a0e7d-80f2-11f1-8534-027f3c38b923&lang=de

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