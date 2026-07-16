Original-Research: Cantourage Group SE (von First Berlin Equity Research GmbH...

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Original-Research: Cantourage Group SE - from First Berlin Equity Research
GmbH

16.07.2026 / 15:22 CET/CEST
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Group.
The issuer is solely responsible for the content of this research. The
result of this research does not constitute investment advice or an
invitation to conclude certain stock exchange transactions.

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Classification of First Berlin Equity Research GmbH to Cantourage Group SE

     Company Name:                Cantourage Group SE
     ISIN:                        DE000A3DSV01

     Reason for the research:     Produkt- und regulatorisches Update
     Recommendation:              Kaufen
     from:                        16.07.2026
     Target price:                EUR11
     Target price on sight of:    12 Monate
     Last rating change:          -
     Analyst:                     Ellis Acklin

First Berlin Equity Research hat ein Research Update zu Cantourage Group SE
(ISIN: DE000A3DSV01) veröffentlicht. Analyst Ellis Acklin bestätigt seine
BUY-Empfehlung und bestätigt sein Kursziel von EUR 11,00.

Zusammenfassung:
Cantourage hat mit 'gramz.' ihr erstes Eigenprodukt für den deutschen
MedCan-Markt eingeführt. Die Hausmarke markiert eine strategische
Neuausrichtung. Anstatt sich auf das traditionelle Umsatzbeteiligungsmodell
für Blumenprodukte von Drittanbietern zu stützen, wird Cantourage die
Rohstoffe für 'gramz.' künftig direkt einkaufen und so eine höhere
Gewinnspanne erzielen. Die ersten Verkaufszahlen sind vielversprechend,
während 'gramz.' zudem den Lieferantenpool erweitert und dem Unternehmen
mehr Kontrolle über Produktauswahl, Preisgestaltung und Positionierung
verschafft. Unterdessen hat Deutschland die Erstattungsregeln für
medizinische Cannabisprodukte überarbeitet, was vor allem das Segment der
erstattungsfähigen Blütenprodukte betrifft. Dieses macht jedoch weniger als
10% des deutschen Marktes und einen noch geringeren Anteil am Blütenumsatz
von Cantourage aus. Die Einführung von 'gramz.' unterstützt unsere
Schätzungen für 2026, die eine EBITDA-Marge von 11,5% vorsehen, und wir
behalten unsere Kaufempfehlung für Cantourage mit einem Kursziel von EUR11 bei
(Aufwärtspotenzial: 104%).

First Berlin Equity Research has published a research update on Cantourage
Group SE (ISIN: DE000A3DSV01). Analyst Ellis Acklin reiterated his BUY
rating and maintained his EUR 11.00 price target.

Abstract:
Cantourage has launched gramz., its first proprietary product for the German
MedCan market. The house brand marks a strategic shift. Rather than relying
on its traditional revenue-share model used for third-party flower products,
Cantourage will purchase raw materials for gramz. outright, thus supporting
a higher retained margin. Early sell-through has been encouraging, while
gramz. also broadens the supplier pool and gives the company greater control
over product selection, pricing and positioning. Meanwhile, Germany has
revised MedCan reimbursement rules, which chiefly affect the reimbursed
flower segment. But this constitutes <10% of the German market and an even
smaller share of Cantourage's flower sales. The gramz. launch supports our
2026 targets which call for an 11.5% EBITDA margin, and we remain Buy-rated
on Cantourage with a EUR11 price target (upside: 104%).


Bezüglich der Pflichtangaben gem. §34b WpHG und des Haftungsausschlusses
siehe die vollständige Analyse.


You can download the research here:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=07da243cb6561d76ca224753875890f1

Contact for questions:
First Berlin Equity Research GmbH
Herr Gaurav Tiwari
Tel.: +49 (0)30 809 39 686
web: www.firstberlin.com
E-Mail: g.tiwari@firstberlin.com

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View original content:
https://eqs-news.com/?origin_id=c03fd566-8118-11f1-8534-027f3c38b923&lang=en

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