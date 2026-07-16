Original-Research: Cewe Stiftung & Co KGaA (von Montega AG): Kaufen

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Original-Research: Cewe Stiftung & Co KGaA - von Montega AG

16.07.2026 / 16:02 CET/CEST
Veröffentlichung einer Research, übermittelt durch EQS News - ein Service
der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw.
Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung
oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

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Einstufung von Montega AG zu Cewe Stiftung & Co KGaA

     Unternehmen:               Cewe Stiftung & Co KGaA
     ISIN:                      DE0005403901

     Anlass der Studie:         Update
     Empfehlung:                Kaufen
     seit:                      16.07.2026
     Kursziel:                  147,00 EUR (zuvor: 140,00 EUR)
     Kursziel auf Sicht von:    12 Monaten
     Letzte Ratingänderung:     -
     Analyst:                   Ingo Schmidt, CIIA

Strategischer Meilenstein: CEWE übernimmt globales KODAK
MOMENTS-Sofortfotogeschäft zu attraktivem EBIT-Multiple

CEWE hat heute den Erwerb von 'KODAK MOMENTS Retail Photo Solutions' (ein
Bereich von Kodak Alaris) vereinbart. Mit rund 200 Mio. EUR zusätzlichem
Umsatz stößt die CEWE Group in neue Dimensionen vor und sichert sich den
direkten Markteintritt in Nordamerika (USA u. Kanada), Mexiko und
Australien. Wir werten diesen Schritt strategisch wie finanziell als
Meilenstein.

Die Transaktion: CEWE übernimmt das Geschäft im Wege eines Carve-outs zu
einem Enterprise Value (EV) von rund 88 Mio. EUR. Der Kaufpreis berechnet
sich in Abhängigkeit der zum Vollzugs-Zeitpunkt (Closing) zu übernehmenden
Nettoverschuldung sowie des Nettoumlaufvermögens (Net Working Capital). Auf
Basis der Zahlen zum 31. März 2026 ergibt eine Beispielberechnung eine
abfließende Kaufpreiszahlung in Höhe von rund 72 Mio. Euro, die sich
aufgrund der zukünftigen Zahlen zum Closing-Stichtag (erwartet H1/27) aber
noch leicht verändern kann.

Da der Vorstand ab dem ersten vollen Konsolidierungsjahr (voraussichtlich
2027) eine mittlere einstellige EBIT-Marge (wir prognostizieren konservativ
5,0%, entsprechend 10 Mio. EUR EBIT) für das akquirierte Geschäft erwartet,
zahlt CEWE ein äußerst attraktives EV/EBIT-Multiple von lediglich 8,8x (bzw.
7,3x bei einer 6%-Marge). Nach Realisierung von operativen Synergien im
Einkauf, der Logistik und der technologischen Verzahnung dürfte das
effektive Multiple im einstelligen Bereich nochmals deutlich darunter
liegen.

Strategische Highlights im Überblick:

  * Sofortiger globaler Markteintritt: CEWE besetzt auf einen Schlag die
    Kernmärkte USA, Kanada, Mexiko und Australien. Ein organischer Aufbau in
    diesen Regionen wäre ungleich langwieriger und kostenintensiver gewesen.

  * Ikonische Markenlizenz: Über eine Lizenzvereinbarung sichert sich CEWE
    die Nutzungsrechte an der global etablierten Marke KODAK MOMENTS, der
    Benchmark am Point of Sale (POS) im angelsächsischen Raum.

  * Skalierung des Netzwerks: Das physische POS-Netzwerk wächst drastisch um
    ca. 37.000 online angebundene Fotostationen in 16.000 Ladengeschäften.

  * Erhöhte Wertschöpfungstiefe: Mit der Übernahme des
    US-Produktionsstandorts in Windsor (Colorado) für Verbrauchsmaterialien
    erhöht CEWE seine operative Resilienz und sichert sich direkte
    Steuerungsmöglichkeiten in der Lieferkette.

Finanzielle Implikationen: Für 2026 bleibt die operative Unternehmensplanung
unberührt. Obwohl die Transaktionskosten im niedrigen bis mittleren
einstelligen Mio.- Euro-Bereich liegen sollen, hat der Vorstand die Guidance
für 2026 bestätigt. Ab 2027 führt die Vollkonsolidierung zu einem
Umsatzsprung von über 20% und einem EBIT-Ergebnisbeitrag von ca. 10 Mio.
EUR, so dass wir unsere Ergegbnisprognosen für 2026 und für die Jahre ab
2027ff anpassen. Das Jahr 2027 enthält nunmehr den Wegfall der KOD-Erlöse
sowie die erwarteten Beiträge der Kodak Moments-Übernahme.

Fazit: CEWE nutzt seine finanzielle Stärke für eine hochgradig
wertsteigernde Transaktion zu einem exzellenten EBIT-Multiple. Durch den
Zukauf baut die Gruppe ihr margenstarkes Kerngeschäft international
signifikant aus und etabliert sich als globaler Fotofinisher im
margenstarken Sofortfotogeschäft am Point of Sale (POS). Damit wird der
Erlös aus dem KOD-Verkauf aus unserer Sicht in idealer Weise zum Ausbau der
globalen Präsenz genutzt. Wir bekräftigen das Kaufen-Votum und erhöhen das
Kursziel auf 147,00 EUR.



+++ Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss
bestimmter Börsengeschäfte. Bitte lesen Sie unseren RISIKOHINWEIS /
HAFTUNGSAUSSCHLUSS unter http://www.montega.de +++

Über Montega:

Die Montega AG ist eine innovative Investment-Banking-Boutique mit klarem
Fokus auf den Mittelstand und agiert als Plattformanbieter für den Austausch
zwischen börsennotierten Unternehmen und institutionellen Investoren.
Montega erstellt hochwertiges Equity Research, veranstaltet vielfältige
Kapitalmarktevents im In- und Ausland und bietet eine umfassende
Unterstützung bei Eigen- und Fremdkapitalfinanzierungen. Die Mission:
Emittenten und Investoren zusammenbringen und für Transparenz im
Börsenumfeld sorgen. Dabei konzentriert sich Montega auf jene
Marktteilnehmer, deren Sprache die Mittelstandsexperten am besten
beherrschen: Small- und MidCaps auf der einen sowie Vermögensverwalter,
Family Offices und Investment-Boutiquen mit einem Anlagefokus im
Nebenwertebereich auf der anderen Seite.

Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden:

https://nwr.eqs-cockpit.com/fncls2.ssx?fn=redirect&u=058c61a39e4e05b17c8b94a7a6d0da50

Kontakt für Rückfragen:
Montega AG - Equity Research
Tel.: +49 (0)40 41111 37-80
Web: www.montega.de
E-Mail: info@montega.de
LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/montega-ag

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